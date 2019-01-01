Совместное таджикско-белорусское предприятие «Агротехсервис» экспортировал первую партию смонтированных в городе Гиссар тракторов.

27 декабря этого года восемь тракторов марки «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х» поставлены в соседний Узбекистан, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

В сообщении говорится, что данное предприятие планирует налаживать в наступающем году широкомасштабную поставку этих тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование и техники в Узбекистан, а также экспорт трактора марки «Беларусь 512» (без кабины) в Афганистан и Пакистан.

В Минпроме отмечают, что СП «Агротехсервис» официально было сдано в эксплуатацию 29 сентября этого года при участии президентов Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко.

На данном предприятии в течение одного года можно выпускать более 1,7 тыс. тракторов. А годовой выпуск других видов сельхозоборудования, в том числе и прицепов, составляет 2,6 тыс. единиц.

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