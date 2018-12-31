На юге Таджикистана возобновил работу закрытый с 2017 года международный аэропорт города Бохтар (Курган-тюбе). 27 декабря Boeing российской авиакомпании Nordwind Airlines доставил первых пассажиров в московский аэропорт Шереметьево.
Nordwind будет совершать перелеты из аэропорта Шереметьево в аэропорт Бохтара 4 раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, сообщается на сайте компании.
Время в пути составит 4 часа 50 минут. На линии заявлены самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку 189 пассажиров.
На сайте российской компании говорится, что следующий рейс из Москвы в Курган-Тюбе будет совершен 3 января. Стоимость билета составляет 17 тыс. 316 рублей.
Последние месяцы жителям Бохтара и районов Вахшской долины приходилось покупать билеты в Россию на рейсы, которые выполняются из аэропортов Душанбе и Куляба.
Международный аэропорт Бохтара был закрыт в сентября 2017 года после того, как российская авиакомпания «ВИМ Авиа» прекратила осуществлять полеты из Москвы в административный центр Хатлонской области.
С 2014 года «ВИМ-Авиа» летала из российской столицы в тогдашний Курган-Тюбе пять раз в неделю, в начале второго полугодия 2017 года полеты были сокращены до двух раз, а в сентябре того же года и вовсе прекращены.
Это было связано с недостаточной загрузкой самолетов – рейсы в административный центр Хатлонской области были убыточными для авиакомпании.
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