За эти 12 месяцев мы успели разместить на нашем канале в YouTube более 400 видео-материалов! Однако дагестанец и ирландец побили абсолютно все наши ролики по просматриваемости – наш опрос «Хабиб vs Макгрегор: за кого болеют душанбинцы» набрал около 300 тысяч просмотров!

Смертельный бой

Итак, чем нам запомнились эти двое? Конечно, долгожданным и мощным боем, своей эпатажностью и постоянными скандалами, а также бесконечными спорами фанатов в соцсетях, о том кто из них круче. Но, самое главное, именно благодаря им мы узнали, что таджички разбираются в смешанных единоборствах не хуже, чем мужчины.

Убийство Хувайды

В уходящем году каждого жителя страны повергло в шок убийство в Подмосковье 5-летней Хувайды, которую 22 июля прямо со двора дома в Серпухове украл сосед – 28-летний Александр Семин.

Тело девочки было найдено на следующий день внутри спортивной сумки недалеко от заводской железнодорожной ветки. Вскоре судмедэкспертиза показала, что малышка была изнасилована, а потом убита ножом.

Наше видео-интервью с ее отцом, Абдусаломом Саидовым, вышло через 18 дней после этой трагедии. Он рассказал не только о тех страшных днях, но и поделился своим представлением о том, как идет следствие, и какие предполагаются результаты. Набрало видео 183 тысячи просмотров.

Мужчина намерен добиться пожизненного заключения для убийцы своей дочери.

Пуск легенды

На третьем месте по просматриваемости стоит наш ролик о запуске первого агрегата Рогунской ГЭС – его просмотрели почти 39 тысяч раз. Понятное дело, событие ведь было не просто долгожданным, а всенародно значимым - в строительство ГЭС вложился чуть ли н каждый таджикистанец!

Рогунская ГЭС должна стать самой крупной в регионе: плотина на Вахше, согласно плану, достигнет 335 метров, а электроэнергией Таджикистан вскоре сможет обеспечить не только себя, но и будет поставлять ее в Афганистан, Пакистан, Индию.

Исторический визит

А еще, как вы, наверное, уже догадались, в лидеры попал и официальный визит президента Узбекистана в Таджикистан. Наша история о том, как встречали Шавката Мирзиёева в Душанбе, набрала почти 21 тысячу просмотров.

А встречали, как вы помните, очень тепло.

Самым важным результатом визита стала отмена виз.

Узбекский взгляд на Рогун

И завершает нашу подборку топовых видео 2018 года сюжет проекта «Салом, соседи!» об узбекском взгляде на Рогунскую ГЭС. Мы провели опрос среди обычных жителей Ташкента, а также узнали мнение эксперта по водным вопросам из Узбекистана Анвармирзо Хусаинова.

По словам эксперта, Узбекистану следовало бы тоже вложиться в строительство очередных агрегатов, а потом взамен за более доступную цену приобрести электроэнергию. Ведь так и так, именно эта страна будет в будущем основным покупателем таджикской электроэнергии.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь