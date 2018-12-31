За эти 12 месяцев мы успели разместить на нашем канале в YouTube более 400 видео-материалов! Однако дагестанец и ирландец побили абсолютно все наши ролики по просматриваемости – наш опрос «Хабиб vs Макгрегор: за кого болеют душанбинцы» набрал около 300 тысяч просмотров!
Смертельный бой
Итак, чем нам запомнились эти двое? Конечно, долгожданным и мощным боем, своей эпатажностью и постоянными скандалами, а также бесконечными спорами фанатов в соцсетях, о том кто из них круче. Но, самое главное, именно благодаря им мы узнали, что таджички разбираются в смешанных единоборствах не хуже, чем мужчины.
Убийство Хувайды
В уходящем году каждого жителя страны повергло в шок убийство в Подмосковье 5-летней Хувайды, которую 22 июля прямо со двора дома в Серпухове украл сосед – 28-летний Александр Семин.
Тело девочки было найдено на следующий день внутри спортивной сумки недалеко от заводской железнодорожной ветки. Вскоре судмедэкспертиза показала, что малышка была изнасилована, а потом убита ножом.
Наше видео-интервью с ее отцом, Абдусаломом Саидовым, вышло через 18 дней после этой трагедии. Он рассказал не только о тех страшных днях, но и поделился своим представлением о том, как идет следствие, и какие предполагаются результаты. Набрало видео 183 тысячи просмотров.
Мужчина намерен добиться пожизненного заключения для убийцы своей дочери.
Пуск легенды
На третьем месте по просматриваемости стоит наш ролик о запуске первого агрегата Рогунской ГЭС – его просмотрели почти 39 тысяч раз. Понятное дело, событие ведь было не просто долгожданным, а всенародно значимым - в строительство ГЭС вложился чуть ли н каждый таджикистанец!
Рогунская ГЭС должна стать самой крупной в регионе: плотина на Вахше, согласно плану, достигнет 335 метров, а электроэнергией Таджикистан вскоре сможет обеспечить не только себя, но и будет поставлять ее в Афганистан, Пакистан, Индию.
Исторический визит
А еще, как вы, наверное, уже догадались, в лидеры попал и официальный визит президента Узбекистана в Таджикистан. Наша история о том, как встречали Шавката Мирзиёева в Душанбе, набрала почти 21 тысячу просмотров.
А встречали, как вы помните, очень тепло.
Самым важным результатом визита стала отмена виз.
Узбекский взгляд на Рогун
И завершает нашу подборку топовых видео 2018 года сюжет проекта «Салом, соседи!» об узбекском взгляде на Рогунскую ГЭС. Мы провели опрос среди обычных жителей Ташкента, а также узнали мнение эксперта по водным вопросам из Узбекистана Анвармирзо Хусаинова.
По словам эксперта, Узбекистану следовало бы тоже вложиться в строительство очередных агрегатов, а потом взамен за более доступную цену приобрести электроэнергию. Ведь так и так, именно эта страна будет в будущем основным покупателем таджикской электроэнергии.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Чӣ гуна доллар ва рубл ба ҳаёти тоҷикистониён дар соли 2018 таъсир расониданд?
Ҷашни солинавии Tcell барои 9 муассисаи кӯдакона дар саросари Тоҷикистон
Тавсияи эҳтиёткорӣ ба амрикоиҳо зимни ҷашнҳои солинавӣ дар Тоҷикистон
Аввалин Соли нав ва арча дар Тоҷикистон
Toyota Camry-и ҷавони 17-сола ба Варзоб сарозер шуд. Ӯ сархуш буд
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 2: Вакилони хомӯш – афзалтар? (чандрасонаӣ)
Рустами Эмомалӣ ба кӯдакон “Шаҳри орзуҳо” туҳфа кард
Дар марз бо Қирғизистон дидбонгоҳ ва гузаргоҳи нав сохта шуд
Туҳфаҳои солинавии Президент ба сарбозону афсарони артиши миллӣ
Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳамдигарро бо фарорасии Соли нав табрик карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста