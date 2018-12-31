Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва ранним утром 31 декабря. Повреждены 48 квартир, где жили 110 человек. В том числе, и граждане Таджикистана.
Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области является утечка бытового газа, других версий нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сначала обрушились три верхних этажа подъезда, а потом упал и весь стояк. Под завалами могут находиться люди.
К спасательным работам привлекли почти 200 спасателей и более 50 единиц техники.
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Магнитогорск, а главе Минздрава — принять все меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.
Взорвавшийся дом был построен в 1973 году. В нем более 600 квартир, а в разрушенном подъезде было прописано 110 человек.
В этом подъезде, как стало известно "АП", проживали и две таджикские семьи. Одной из них из восьми человек удалось спасись, а вот о судьбе второй семьи пока ничего неизвестно, сообщили нам сотечественники из Магнитогорске.
Между тем, как передает ТАСС, количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС. "По состоянию на 09:50 (07:50 мск) из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано в т. ч. один ребенок", - говорится в сообщении.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Чӣ гуна доллар ва рубл ба ҳаёти тоҷикистониён дар соли 2018 таъсир расониданд?
Ҷашни солинавии Tcell барои 9 муассисаи кӯдакона дар саросари Тоҷикистон
Тавсияи эҳтиёткорӣ ба амрикоиҳо зимни ҷашнҳои солинавӣ дар Тоҷикистон
Аввалин Соли нав ва арча дар Тоҷикистон
Toyota Camry-и ҷавони 17-сола ба Варзоб сарозер шуд. Ӯ сархуш буд
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 2: Вакилони хомӯш – афзалтар? (чандрасонаӣ)
Рустами Эмомалӣ ба кӯдакон “Шаҳри орзуҳо” туҳфа кард
Дар марз бо Қирғизистон дидбонгоҳ ва гузаргоҳи нав сохта шуд
Туҳфаҳои солинавии Президент ба сарбозону афсарони артиши миллӣ
Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳамдигарро бо фарорасии Соли нав табрик карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста