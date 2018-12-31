Посольство США в Душанбе советует всем американцам, находящимся в Таджикистане, проявлять особую бдительность во время новогодних праздников.

Служба безопасности американского диппредставительства рекомендует своим гражданам быть осторожными во время новогодних праздников при посещении ресторанов, баров, отелей и общественных мероприятий, сообщается на сайте посольства.

Также американцам рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и не пьянствовать в общественных местах. Кроме того, американцев призывают избегать больших скоплений людей и быть сдержанными.

Посольство напоминает, что 29 июля этого года террористы напали на группу западных туристов, путешествующих по Таджикистану, убив четырех человек, в том числе двух американских граждан.

В случае необходимости гражданам США рекомендуется обратиться в посольство Соединенных Штатов в Душанбе.

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