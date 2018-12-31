На 18 км автодороги Душанбе-Чанак 17-летний житель города Душанбе, который управлял автомашиной марки «Toyota Camry» в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, пробил ограждение и вылетел в реку Варзоб.

Автомобиль, пролетев 3-4 метра, упав в реку, оказался на глубине 1,5 - 2 метра. К моменту прибытия спасателей машина была в середине реки, по крышу погруженная в воду. В результате аварийно-спасательной операции водитель и двое его пассажиров были извлечены. Они не пострадали, отделались испугом и промокли, сообщает пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова.

Пресс-служба КЧС

Спасатели Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС достали иномарку из воды с помощью крана. В воде спасателям ассистировал водолаз спасательного подразделения. В течение одного часа машина была извлечена из воды и передана правоохранительным органам.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве настоятельно просит родителей не оставлять своих детей без присмотра, а водителей - не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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