Накануне Нового года компания «МегаФон Таджикистан» сделала жителям Душанбе очередной подарок: на площади 800-летия Москвы появилась фотозона оператора, где каждый может сделать фотографию с большими новогодними игрушками.
«Спасибо, что делаете праздник ярким! Теперь вечером во время прогулки с семьей можно сделать замечательные фото. Они будут напоминать о том, как мы встречали 2019 год!» – делится впечатлениями один из первых посетителей площадки Абубакр КАРИМОВ.
«Мы хотим, чтобы год начался для наших абонентов с позитивных эмоций. Креативная фотозона еще раз напомнит душанбинцам, что «МегаФон» всегда рядом – и в будни, и в праздники. Мы работаем для того, чтобы каждый день был ярким, полным радости общения с друзьями и близкими!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Чӣ гуна доллар ва рубл ба ҳаёти тоҷикистониён дар соли 2018 таъсир расониданд?
Ҷашни солинавии Tcell барои 9 муассисаи кӯдакона дар саросари Тоҷикистон
Тавсияи эҳтиёткорӣ ба амрикоиҳо зимни ҷашнҳои солинавӣ дар Тоҷикистон
Аввалин Соли нав ва арча дар Тоҷикистон
Toyota Camry-и ҷавони 17-сола ба Варзоб сарозер шуд. Ӯ сархуш буд
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 2: Вакилони хомӯш – афзалтар? (чандрасонаӣ)
Рустами Эмомалӣ ба кӯдакон “Шаҳри орзуҳо” туҳфа кард
Дар марз бо Қирғизистон дидбонгоҳ ва гузаргоҳи нав сохта шуд
Туҳфаҳои солинавии Президент ба сарбозону афсарони артиши миллӣ
Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳамдигарро бо фарорасии Соли нав табрик карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста