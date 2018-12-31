Накануне Нового года компания «МегаФон Таджикистан» сделала жителям Душанбе очередной подарок: на площади 800-летия Москвы появилась фотозона оператора, где каждый может сделать фотографию с большими новогодними игрушками.

«Спасибо, что делаете праздник ярким! Теперь вечером во время прогулки с семьей можно сделать замечательные фото. Они будут напоминать о том, как мы встречали 2019 год!» – делится впечатлениями один из первых посетителей площадки Абубакр КАРИМОВ.

«Мы хотим, чтобы год начался для наших абонентов с позитивных эмоций. Креативная фотозона еще раз напомнит душанбинцам, что «МегаФон» всегда рядом – и в будни, и в праздники. Мы работаем для того, чтобы каждый день был ярким, полным радости общения с друзьями и близкими!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

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