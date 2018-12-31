Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов, €1,5 будут взиматься в аэропортах по прилету, сообщает CA-NEWS.

Агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление государственными аэропортами страны (DHMI) отмечает, что изначально налог предлагалось установить в размере €3 с человека.

Это объяснили тем, что путевки на 2019 год уже несколько месяцев продаются и заплатить дополнительные €3 пришлось бы туристическим компаниям. Предполагается, что в дальнейшем сами перевозчики будут добавлять сумму налога в стоимость билета.

Против такого тарифа выступила ассоциация туристических агентств Турции TURSAB, которая обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор до €1,5 с человека. Свою позицию турагентства объяснили тем, что миллионы туристов, купившие путевки заранее, уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

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