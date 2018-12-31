Свыше 2 тысяч душанбинских сирот приняли участие в красочной, новогодней шоу-программе под названием «Город мечты» в Государственном цирке Таджикистана 29 декабря. Новогодняя елка была организована столичной мэрией.

Шоу-программа была очень насыщенной, детям были представлены впечатляющие новогодние представления и розыгрыши, так что скучающих детей на мероприятии не осталось.

Каждому ребёнку от имени председателя города Душанбе Рустами Эмомали были вручены новогодние подарки.

На открытии шоу-программы первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода поздравил детей от имени Председателя города Душанбе Рустами Эмомали с наступлением Нового года.

«Дорогие дети, в текущем году по инициативе и поддержке правительства страны для всех детей в столице построено свыше 100 спортивных и игровых площадок. Вы, дети периода Государственной независимости, всегда находитесь под пристальным вниманием главы государства и правительства. Вы являетесь полноправными членами общества и никогда не останетесь без заботы и внимания», — было отмечено в поздравлении.

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