Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 29 декабря во второй половине дня провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями в связи с наступающим 2019 годом, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Лидер Таджикистана пожелал дружественному народу России мира, благополучия и дальнейшего процветания в наступающем году.

Эмомали Рахмон отметил большой личный вклад Владимира Путина в дело развития и углубления таджикско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Было констатировано, что дальнейшая целенаправленная совместная работа по их укреплению отвечает коренным интересам народов двух стран и является важным фактором региональной стабильности и безопасности.

Стороны высказались за сохранение высокой динамики развития таджикско-российского взаимодействия по всему спектру сотрудничества и в будущем.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего и международного характера, представляющих взаимный интерес.

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