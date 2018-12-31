Всему личному составу пограничных застав, постов, комендатур, отрядов пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, семьям погибших при исполнении воинского долга солдат и офицеров пограничников вручены новогодние подарки от имени президента республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Эмомали Рахмона.

«Для праздничного стола пограничников президент Таджикистана выделил свыше 200 тонн продуктов питания», - сообщил «АП» пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана, подполковник Мухаммад Улугходжаев.

Кроме того, семьям погибших при защите рубежей Таджикистана пограничников направлено 10 тонн продуктов питания и зимняя одежда.

Источник «АП» в силовом блоке правительства республики сообщил, что новогодние подарки от президента также направлены всему личному составу войсковых частей и соединений, курсантам образовательных учреждений Минобороны Таджикистана, семьям погибших при исполнении воинского долга солдат и офицеров.

Только солдатам и офицерам Минобороны Таджикистана президент направил в качестве новогоднего подарка свыше 300 тонн продуктов питания, овощей, фруктов и сладостей.

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