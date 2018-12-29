В Нагорном районе Москвы полицейские задержали около 30 мигрантов, которые работают дворниками. Они пришли к управе района и жаловались на неоплачиваемые переработки, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на продюсера «Московского активиста» Варвару Грязнову.
Дворники рассказали, что их заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги южного округа» с помощью техники.
К ним вышел глава районной управы Аркадий Русских выслушать жалобы. Глава управы поговорил с дворниками, после чего их начали задерживать и рассаживать по двум полицейским автобусам.
«Полиция задержала их за несанкционированный митинг»,— сказала изданию продюсер «Московского активиста».
Она уточнила, что все задержанные — мигранты из Киргизии и Узбекистана.
По словам Грязновой, 15 дворников увезли в ОВД «Нагорный», еще 12 — в ОВД «Чертаново».
Она сообщила, что дворники начали конфликтовать с управой еще в ноябре, когда им перестали платить премии за переработку по уборке снега.
Дворники, по словам продюсера, работают с 6 утра до глубокой ночи, притом убирают снег на дорогах, а не во дворах. Как утверждает Грязнова, дворники обязаны убирать только во дворах.
Такая ситуация есть и в других районах, уточняет продюсер. «В активную фазу конфликт перешел неделю как, потому что они понимают, что за декабрь им тоже скорее всего не заплатят»,— отмечает она.
«Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что мигрантов проверяют на экстремизм. «Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержано 30 человек»,— рассказал источник издания.
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