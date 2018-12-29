В Пекине, в правительственной резиденции «Чжунаньхай», состоялась встреча Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова с Членом Государственного совета, Министром иностранных дел КНР Ван И.
Глава китайского внешнеполитического ведомства дал высокую оценку деятельности Рашида Алимова на посту Генерального секретаря ШОС, сообщает пресс-служба организации.
«Китайская сторона весьма признательна за Вашу работу. За этот период удалось повысить уровень деятельности Организации на качественно новую ступень. Именно в период Вашей работы были приняты исторические решения о принятии новых членов в Организацию, успешно проведены важные Саммиты, в том числе Циндаоский Саммит, который открыл новые горизонты многопланового взаимодействия», — отметил Член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И. «Благодаря Вашим усилиям и креативным идеям, ШОС стала узнаваемой, повысился ее авторитет на международной арене. Если бы мы могли давать оценку, то Вашу работу можно было бы оценить на отлично», — подчеркнул министр Ван И.
Комментируя международную обстановку? как быстро меняющуюся и непредсказуемую, Ван И подчеркнул, что «ШОС является примером межгосударственных отношений нового типа, у которой есть твердый фундамент — Хартия ШОС, а ее «шанхайский дух» отвечает современным реалиям».
Китайский министр выразил уверенность в том, что ШОС имеет большие перспективы для развития и раскрытия собственного потенциала и выразил надежду, что государства-члены ШОС и впредь будут вместе противостоять вызовам и угрозам, сообща преодолевать трудности.
Рашид Алимов вкратце проинформировал Ван И о деятельности и достижениях Секретариата ШОС за трехлетний период, предложениях и инициативах в сферах безопасности, экономики, культуры, спорта, работе с журналистами, по линии женской и молодёжных движений, которые были поддержаны государствами-членами ШОС, поделился новыми идеями и предложениями, которые находятся на стадии разработки.
Рашид Алимов выразил большую признательность китайской стороне как стране-пребывания за оказанные доверие, всестороннюю помощь и поддержку в период пребывания на посту Генерального секретаря ШОС.
Полномочия Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова истекают 31 декабря 2018 года.
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