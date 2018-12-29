Узбекские повара накануне приготовили плов на 10 тысяч человек на фестивале культурного наследия имени шейха Зайеда в Абу-Даби, сообщает Podrobno.uz.
Узбекское традиционное блюдо – плов, был приготовлен по случаю 100-летия шейха Зайеда. На плов, рассчитанный на 10 тысяч человек, ушло 1,5 тонны риса.
Блюдо вечера готовили в огромном казане и 8 маленьких казанах, установленных на одной из центральных площадей. В приготовлении плова приняли участие 30 поваров из Узбекистана. Процесс приготовления и раздачи блюда сопровождался традиционными узбекскими мотивами и танцевальными выступлениями.
Фестиваль культурного наследия в Абу-Даби начался 2 декабря текущего года и продолжит свою работу до 26 января 2019 года.
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