Исполнитель из Таджикистана шоу "Голос" на российском Первом канале Даниель Рустамов 28 декабря не прошел в финал шоу, но признался, что предчувствовал именно такой итог.

В полуфинале он исполнил песню Бруно Марса Treasure. Песня вошла во второй альбом Марса Unorthodox Jukebox 2012 года.

Данного исполнителя Даниель выбирает второй раз - на слепых прослушиваниях 9 ноября таджикистанец исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor. Ани Лорак, в команде которой Даниель пел изначально, была в восторге от его исполнения.

«Ты сделал это потрясающе, и это не только само исполнение песни, но и то как ты это сделал, ты наконец-то стал настоящим артистом. Так и надо делать. Браво», — сказала известная певица во время обсуждения.

Затем он подготовил со своей наставницей и спел 7 декабря на этапе «Нокаутов» песню "Лейла". На данном этапе из каждой тройки участников наставники оставляли по одному исполнителю из двух — Рустамова в списке Лорак не оказалось.

Однако впервые в истории конкурса на этом этапе у жюри была возможность спасти одного участника из чужой команды, пока тот произносит прощальную речь. Именно это и сделал Сергей Шнуров, когда начал говорить Даниель.

Под руководством Шнурова в четвертьфинале 23 декабря Даниель исполнил песню «Natural» группы Imagine Dragons.

Песня вышла синглом с альбома Origins 2018 года. Трек стал гимном сезона-2018 в университетском футболе в США.

Даниель Рустамов стал первым представителем Таджикистана, который попал в полуфинал вокального конкурса «Голос». «Если честно, я даже не ожидал, что так далеко пройду. Это на самом деле какое-то чудо, потому что я бы никогда не поверил, что вот приеду в Москву и пройду в "Голосе" прям до полуфинала», — прокомментировал Даниель свой успех посе четвертьфинала.

Однако он не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы вырваться в финал. Его опеределила Рушана Валиева из Башкирии, наставником которой также является лидер групы "Ленинград".

Соперница Даниеля исполнила песню Земфиры «Ариведерчи». Песня вышла синглом с дебютного альбома певицы «Земфира» 1999 года.

Ранее Даниель попросил голосовать за него. "Осталось еще чуть-чуть до победы. На этом этапе будет голосование, очень надеюсь на вашу помощь. Проголосуйте за меня", - написал певец в начале недели на своей странице в Facebook.

Кстати, вчера на шоу Даниэль Рустамов и Рушана Валиева спели с Филиппом Киркоровым его хит «Цвет настроения синий». Песня, спродюсированная Светланой Лободой, вышла синглом весной 2018 года.

23-летний уроженец Душанбе Даниель Рустамов последние несколько лет живет в Москве и учится во МГИКе на отделении эстрадно-джазового пения. Это не первый вокальный конкурс, в котором он участвует.

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