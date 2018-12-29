Исполнитель из Таджикистана шоу "Голос" на российском Первом канале Даниель Рустамов 28 декабря не прошел в финал шоу, но признался, что предчувствовал именно такой итог.
В полуфинале он исполнил песню Бруно Марса Treasure. Песня вошла во второй альбом Марса Unorthodox Jukebox 2012 года.
Данного исполнителя Даниель выбирает второй раз - на слепых прослушиваниях 9 ноября таджикистанец исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor. Ани Лорак, в команде которой Даниель пел изначально, была в восторге от его исполнения.
«Ты сделал это потрясающе, и это не только само исполнение песни, но и то как ты это сделал, ты наконец-то стал настоящим артистом. Так и надо делать. Браво», — сказала известная певица во время обсуждения.
Затем он подготовил со своей наставницей и спел 7 декабря на этапе «Нокаутов» песню "Лейла". На данном этапе из каждой тройки участников наставники оставляли по одному исполнителю из двух — Рустамова в списке Лорак не оказалось.
Однако впервые в истории конкурса на этом этапе у жюри была возможность спасти одного участника из чужой команды, пока тот произносит прощальную речь. Именно это и сделал Сергей Шнуров, когда начал говорить Даниель.
Под руководством Шнурова в четвертьфинале 23 декабря Даниель исполнил песню «Natural» группы Imagine Dragons.
Песня вышла синглом с альбома Origins 2018 года. Трек стал гимном сезона-2018 в университетском футболе в США.
Даниель Рустамов стал первым представителем Таджикистана, который попал в полуфинал вокального конкурса «Голос». «Если честно, я даже не ожидал, что так далеко пройду. Это на самом деле какое-то чудо, потому что я бы никогда не поверил, что вот приеду в Москву и пройду в "Голосе" прям до полуфинала», — прокомментировал Даниель свой успех посе четвертьфинала.
Однако он не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы вырваться в финал. Его опеределила Рушана Валиева из Башкирии, наставником которой также является лидер групы "Ленинград".
Соперница Даниеля исполнила песню Земфиры «Ариведерчи». Песня вышла синглом с дебютного альбома певицы «Земфира» 1999 года.
Ранее Даниель попросил голосовать за него. "Осталось еще чуть-чуть до победы. На этом этапе будет голосование, очень надеюсь на вашу помощь. Проголосуйте за меня", - написал певец в начале недели на своей странице в Facebook.
Кстати, вчера на шоу Даниэль Рустамов и Рушана Валиева спели с Филиппом Киркоровым его хит «Цвет настроения синий». Песня, спродюсированная Светланой Лободой, вышла синглом весной 2018 года.
23-летний уроженец Душанбе Даниель Рустамов последние несколько лет живет в Москве и учится во МГИКе на отделении эстрадно-джазового пения. Это не первый вокальный конкурс, в котором он участвует.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Аризаи 2300 хонавода аз Тоҷикистон дар бораи кӯчидан ба Русия
“Зи садҳо кони зар боло бидонам”: таассуроти шоир Кӯҳзод аз Паёми Президент
Коҳиши назарраси қурби рубл нисбати арзи миллии тоҷикӣ
Кумаки навбатии низомӣ-техникии Қазоқистон ба Тоҷикистон
Ҳалокати духтарони хурдсоли тоҷик зимни сӯхтор дар Бошқирдистон
Кумаки техникии Арабистони Саудӣ ба мақомоти Тоҷикистон
Бузургтарин маҷмааи варзишӣ дар Душанбе моҳи сентябри соли оянда ба истифода дода мешавад
Рустами Эмомалӣ ба аёдати тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон рафт
Парвариши аввалин клубникаи зимистонаи Тоҷикистон дар Хатлон
Чеҳраҳо ҳангоми ироаи паём. Эмомалӣ Раҳмонро вакилон ва аъзои ҳукумат чӣ гуна гӯш карданд?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста