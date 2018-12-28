В Таджикистане мемы все еще делают редко, но все-таки делают, и иногда они очень смешные. В течение года мы собирали для вас мемы, которые поднимали настроение даже в самых невеселых ситуациях.

Скачок цен на арбузы

В июле в Таджикистане случился переполох: резко повысились цены на арбузы, дыни и томаты. Арбуз среднего размера стоил 15-20 сомони, а в 2017-м такой же стоил 5-6 сомони. Народ возмущался и веселился.

Намерение продавать сим-карты по 250 сомони

В августе случился второй переполох: служба связи заявила, что с 1 сентября сим-карты будут стоить 250 сомони. Причем, сначала сим-карты хотели вообще продавать по тысячи сомони.

С учетом того, что абонент в Таджикистане может иметь на руках только две сим-карты одной компании и если количество сим-карт больше, то до 1 сентября переоформить их можно бесплатно, потом платно. В офисах обслуживания местных мобильных компаний выстроились километровые очереди, а народ стал шутить.

Кстати, из этой затеи пока ничего не вышло.

Блокировка соцсетей на фоне митинга в Хороге

Осенью в Хороге состоялся митинг, во время которого жители требовали власти убрать из города силовиков, приехавших из центра. Эту историю активно обсуждали в социальных сетях, и вдруг соцсети заблокировали. Пользователи тут же создали мем.

Инцидент на фестивале плова

10 ноября лучшие повара республики сварили самый большой в истории города плов весом в одну тонну в рамках фестиваля «Оши палав». Он прошел в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси. Приготовленный плов был бесплатно роздан гостям фестиваля. После того, как официальные гости, отведав плов-рекордсмен, покинули фестиваль, в парке началось безумство: десятки людей набросилась на казан с пловом, пытаясь набирать его, чем придется, в ход шли даже бейсболки.

Пользователи в соцсетях веселились.

Призыв в армию

В октябре Минобороны Таджикистана официально заверяло общественность в том, что практике облав навсегда положен конец. Представители министерства объяснили это тем, что условия в армии улучшились, и поэтому произошел резкий скачок добровольцев среди молодежи.

В соцсетях добровольцев видели по-своему.

Бонус

Осенью разоружали население ГБАО, по этому поводу в социальных сетях появился хештег #ЗаМирНаПамире, под которым люди выкладывали фотографии «оружия», которое сдали.

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