Совсем недавно, в рамках международной акции «16 дней против насилия», общественная организация «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» провела пресс-ланч с участием представителей государственных и общественных организаций, СМИ, а также женщин, живущих с ВИЧ.

В рамках мероприятия обсуждались проблемы женщин живущих с ВИЧ, которые сталкивались с нарушением прав в семье, на работе и в системе здравоохранения. По словам организаторов, главная цель мероприятия – еще раз напомнить обществу о проблемах женщин живущих с ВИЧ, которые остаются нерешенными.

На встрече свои истории рассказали женщины, живущие с ВИЧ, и мы решили вам о них тоже поведать.

Хабиба: Общество пока не готово принимать людей, живущих с ВИЧ

- Я выросла без отца. Мать часто уезжала на заработки в Россию. Я жила у родственников, но несмотря в общем на хорошие отношения, оставалась "лишней" в этой семье.

Когда мне исполнилось 16 лет, мать выдала меня замуж за юношу, который вместе с родителями жил в России. Свадьба состоялась в узком кругу, без официального бракосочетания, по мусульманскому обряду никох.

Поначалу у нас все было хорошо. Мой супруг был очень хозяйственным, и мы жили зажиточно, семья мужа относилась ко мне хорошо. Однако, когда я забеременела, почему-то начала сильно слабеть, частые головокружения и простуда не давали мне покоя. Решили пойти в поликлинику, чтоб стать на учет по беременности.

Я сдала все анализы, а на следующий день мне позвонила гинеколог и сообщила, что у меня СПИД. Я была потрясена – откуда, как, за что? Когда пришла в себя, начала думать, где могла быть инфицирована – никаких мужчин у меня до замужества не было, в больницах не бывала, и тогда я догадалась, что этой страшной болезнью меня заразил муж.

Я рассказала родителям мужа об этом. Те даже не удивились, сказав, что все будет нормально. Тогда я позвонила маме и сообщила о случившемся. Она тут же приехала, забрала меня, ходила по врачам. Затем мы вернулись в Душанбе, я встала на учет в СПИД-Центре. Когда я проходила обследование, мне сообщили что у моего ребенка серьёзные патологии в развитии, и нет шанса, что он выживет.

Я родила ребенка на 8 месяце беременности. Несмотря на уход, лечение, он прожил всего 8 месяцев и умер. Это был второй удар судьбы. Не знаю, чтобы я сделала с собой, не будь рядом мамы. Она всегда поддерживала меня, настояла на том, чтобы я держалась и принимала АРВ терапию.

Я развелась с мужем. Продолжала лечиться и в Центре больных СПИД познакомилась с женщинами, которые живут с ВИЧ инфекцией, которые объединились в одну общественную организацию. Там я встретилась с молодой девушкой, судьба которой была похожа на мою. Для меня её слова "не переживай, всё будет хорошо, мы боремся вместе с ВИЧ», дали мне надежду на то, что не всё еще потерянно.

В Центре я познакомили с парнем, также зараженным ВИЧ. Он ухаживал за мной, давал надежду на лучшую жизнь познакомил меня со своими родителями и родственниками. В итоге мы сыграли свадьбу и начали совместную жизнь. Но второе счастье тоже длилось недолго. Некоторое время спустя муж начал относится ко мне грубо, без повода устраивал скандалы, унижал меня. Моя свекровь поддерживала меня, говорила, что когда у нас будет ребенок, жизнь снова наладится. Я забеременела, продолжала лечиться и в итоге родила здорового малыша. Но отношение мужа ко мне не изменилось.

Я решила уйти от него, поскольку мне достаточно моей проблемы - жить с ВИЧ. Сейчас родители мужа сняли для меня квартиру, помогают финансово, но жизнь с мужем так и не наладилась, так как терпеть его унижения я не в силах.

Сейчас я учусь на психолога. Для тех, у кого ВИЧ, я бы хотела сказать, что это не приговор. Нужно бороться – с болезнью, с обществом, которое пока не готово принимать людей, живущих с ВИЧ. Теперь я ценю каждый момент своей жизни несмотря на все ее сложности, потому что жизнь очень дорога и коротка.

Махина: Нужно бороться за своё счастье

Меня инфицировали в медучреждении во время переливания крови 10 лет назад. О том, что у меня ВИЧ, я узнала через 6 месяцев, когда проходила медобследование. На тот момент ничего не понимала. Был только страх. Но вопрос в голове - откуда он у меня эта страшная болезнь, не давала покоя.

Моего мужа и моих детей тоже протестировали. Их статус не подтвердился. На тот момент мне показалось, что жизнь закончена, что максимум я проживу пять лет, а потом все. Мне было очень больно страшно говорить о своей болезни, меня никто не поддерживал, муж не верил в то, что я заразилась в больнице.

Вскоре мы развелись, я осталась с детьми. Не имея крыши над головой, по решению суда я получила комнату в доме теперь уже бывшего мужа. Он успел жениться второй раз. Живя в его доме, я была вынуждена подвергать себя оскорблениям и унижениям ради детей. Чтобы как то освободиться от унижений, я часто уезжала с детьми в дом родителей. Но я чувствовала, что мои родители, братья и сёстры, все моё окружение на тот момент не были готовы принимать меня с ВИЧ.

Первые дни были самыми трудными, страх перед сметрью не покидал меня, но мне нужно было осмыслить и принимать ситуацию такой, какая она есть - жить с ВИЧ. При этом вырастить двоих детей.

Я начала посещать Центр СПИД, принимать терапию. Страх покинул меня, когда получила работу в общественной организации «Равный равному». Помогала таким же женщинам, как я сама. Смогла улучшить свой уровень жизни, в рамках программ по профилактики ВИЧ, бываю в командировках за пределами страны, участвую в разных тренингах, получая новые информации, обмениваюсь опытом.

Известно, что ВИЧ-инфекцию пока невозможно полностью вылечить, но медицина развивается, есть препараты, которые позволяют людям, живущим с ВИЧ прожить долгую и полноценную жизнь.

Положительный результат анализа крови на ВИЧ - не приговор. Вот уже 10 лет, как я живу с ВИЧ. Дети выросли. Чувствуется, что с каждым годом отношение общества улучшается к ВИЧ-позитивным людям. Недавно у меня в жизни произошло важное событие. Я нашла своего спутника жизни.

Мы вместе работаем, дети тоже с нами. У нас в планах приобрести свой дом. Сейчас моя вирусная нагрузка нулевая. Хочу сказать, что можно жить с ВИЧ, можно рожать здоровых детей в условиях современного прогресса в медицинской сфере. Нужно только не сдаваться, бороться за свое счастье.

Саида: Будьте терпимы

Мои родители выдали меня замуж в 18 лет. Мы с мужем жили в отдаленном от города поселке. Первые годы у нас все было хорошо, родила двоих детей. Однако, вскоре узнала, что муж употребляет наркотики. Зависимость к наркотикам довели мужа до того, что он уже начал принимать их через инъекции.

Наркозависимость мужа угнетала меня, я была подавлена и физически, и морально. Муж часто, когда не находил наркотики, сильно нервничал, оскорблял меня, избивал.

Ежедневные упреки со стороны родителей мужа были невыносимы, Единственное, что меня держало в этом доме – были мои дети. Насильственное отношение прекратилось тогда, когда муж умер от передозировки.

После смерти мужа я стала часто болеть, простуда и высокая температура не оставляли меня неделями. Антибиотики не помогали. Сельские врачи не могли найти причину недомогания.

Однажды соседка посоветовала сдать анализы крови на ВИЧ инфекцию, обосновав тем, что мой муж употреблял наркотики, применяя шприц. Сдача анализа крови в Центре СПИД закончилась положительным статусом. Я была убита горем.

Врачи объяснили мне, как необходимо получать АРВ–терапию, чтобы сохранить жизнь.

Вскоре к моим проблемам добавилась новая - свекровь, узнав о моей болезни, сделала для себя вывод, что именно я виновата в смерти ее сына. Упрекала меня тем, что когда сын уехал в миграцию на заработки, я якобы вела аморальный образ жизни и заразилась ВИЧ. В итоге меня выгнали из дома вместе с детьми.

Родители приняли меня в свой дом, но и там мне было несладко. Бывали случаи, когда я с голодными детьми сидела в холодной комнате, и только мать помогала мне, приносила еду, скрывая от братьев и снох, которые не пускали меня в общую комнату, запрещали своим детям заходить в комнату, где мы жили, «чтобы не заразиться».

Мои объяснения, что через посуду, общение болезнь не передаётся, они не воспринимают. Чтобы не остаться вновь на улице, мне приходиться терпеть их унизительные отношения. Мать помогала, чем могла, но этого было мало, чтобы обеспечить детей одеждой, едой, и т.п.

Я нашла свет в своей темной жизни, когда пришла работать в организацию, которая занималась реализацией программы снижения вреда и профилактики наркомании и ВИЧ, теперь работаю консультантом.

Главная моя мотивация - коллеги, которые дали возможность нормально работать, и где хотят мне во всем помочь. Теперь мой иммунитет в порядке, вирус не развивается и не может распространяться благодаря терапии, которую я принимаю.

Я вернулась к нормальной жизни, независимо от всех упреков моих родственников зарабатываю себе на жизнь, при возможности помогаю и своим родителям. Планирую приобрести собственный дом, обустроить детей в хорошую школу.

Я хочу сказать людям – не смотрите на нас с презрением, мы такие же, как и вы, но оказавшиеся волею судьбы в этой ситуации. Будьте терпимы…

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