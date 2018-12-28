В Ташкенте, как вы уже наверно слышали, установили 35-метровую ёлку. Но на ней, конечно, подготовка узбекской столицы к Новому году не завершилась – здесь специально к празднику для детей установили аттракционы. А еще до поздней ночи именно для них открыты двери 50 лавок с игрушками.
Сами жители Ташкента никак не нарадуются этой красоте. Посмотрите наш ролик, и тоже окунитесь в новогоднюю атмосферу.
А если вам этого будет мало, посмотрите для полного счастья и этот ролик – он уже про нашу красавицу, которая, кстати, считается самой высокой в истории Таджикистана, а на наш взгляд - и самой красивой в регионе.
А еще на днях мы делали историю из Намангана. Там водители выстроили из 400 машин первую в истории Центральной Азии авто-ёлку.
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