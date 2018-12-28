Президент Узбекистана, обращаямсь сегодня к парламенту страны, предложил ввести в практику утверждение членов Кабинета Министров Олий Мажлисом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Реформа – это обновление, изменение. Чтобы реформы дали положительный результат, измениться должно все наше общество, прежде всего мы сами, руководители. Изменится человек – изменится и страна", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана подчеркнул, что само время требует от руководителей и депутатов всех уровней, ведущих специалистов организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины, персональной ответственности. Будущие министры должны чувствовать ответственность перед парламентом, доказать, что они достойны этой должности.

На сегодняшний день члены правительства, главы министерств и ведомств, крупных госкомпаний и банков в Узбекистане назначаются указами и постановлениями президента, а также постановлениями правительства.

Мирзиёев также предложил создать новый телеканал «История Узбекистана». По мнению главы узбекского государства, каждый гражданин страны должен знать историю своей Родины и создание нового телеканала будет способствовать этому.

Он также отметил необходимость глубокого изучения истории Узбекистана и активизацию научно-исследовательской работы в этом направлении.

"Мы должны уделять особое внимание доведению до молодого поколения бесценного наследия наших великих ученых, поэтов и писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев, укреплению у наших детей патриотизма и национальной гордости. С этой целью необходимо организовать телеканал "История Узбекистана" в составе Национальной телерадиокомпании с привлечением к подготовке программ научной общественности и творческой интеллигенции", – сказал глава Узбекистана.

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