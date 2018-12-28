Мобильные операторы всё ещё ждут решения рабочей комиссии с участием профильных ведомств, которая была создана указом президента при его аппарате. Согласно договору мобильных операторов с абонентами, компании должны уведомить абонентскую базу о новых правилах за 15 дней до вступления в силу этих правил.
Источник в Антимонопольной службе сообщил «АП», что комиссия по установлению цен для сим-карт продолжает работу.
«Мы знаем, что идет изучение вопроса, но документа, в котором говорилось бы о стоимости сим-карт, нам не поступило», - отметил он.
Напомним, по инициативе МВД с 1 сентября этого года стоимость одной сим-карты должна была составить 250 сомони ($26). 215 сомони, это стоимость подключения, и 35 сомони должны пойти на баланс абонента. Сейчас сами сим-карты ничего не стоят.
У нововведения было две цели - борьба с «лишними» сим-картами, а также вопрос безопасности. Объяснялось, что при установлении платы за сим-карты они перестанут попадать в случайные руки.
Объявление о том, что теперь симки будут платными, было опубликовано буквально за пару недель до указанного срока. И, конечно же, создался ажиотаж, дилерские центры мобильных компаний не успевали перерегистрировать сим-карты.
Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ, в вопрос вмешался сам президент, на заседании правительства он дал поручение до 1 января 2019 года, временно приостановить внедрение решения.
Руководителю аппарата президента Озоде Рахмон было поручено изучить несколько вопросов, в частности, цену на сим-карты, вопрос использования одной сим-карты на одного человека, и вопрос внедрения запрета на продажу карты детям до 14 лет.
В то же время, Антимонопольная служба отправила письмо мобильным компаниям с целью узнать их мнение о стоимости сим-карты.
Представитель одной из мобильных компаний сказал «АП», что в письме Антимонопольной службы на самом деле предлагалось не подумать о том, какая должна быть цена за симки, а попытаться обосновать, почему карта может стоить именно 250 сомони…
Есть решение
Директор Общественного фонда Гражданская инициатива политики Интернет Мухаммади Ибодуллоев предлагает решать проблему частой смены номеров через внедрение сервиса - Mobile number portability – MNP.
Он дает возможность целиком сохранить свой телефонный номер, включая префикс при смене оператора связи. По мнению эксперта, это решит сразу несколько вопросов: не будет никакой сложности в отслеживании активности абонентов; симкарты не подорожают.
Также у населения появится возможность сохранять свой имеющийся номер, но при этом переходить на более выгодные тарифы другого оператора - это очень удобно. У операторов в свою очередь, отпадет нужда покупать новую базу номеров и заказывать новые сим-карты, тратя на это деньги.
Из стран СНГ подобная практика сейчас существует в России, Казахстане и скоро будет внедрена в Узбекистане.
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