АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе на центральной площади Дусти состоится Новогодняя шоу-программа звезд таджикской эстрады - с 19 по 21:00. По ее окончании будет дан пятиминутный фейерверк.

- В гостинице Hyatt Regency в 21:00 начнется самая волшебная ночь в году - SOVA PARTY с участием DJ M.Hustler, DJ Anastasia, группы «Шамс». Тел: +992881886886, +992934237373.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ДЕКАБРЯ

1930 – В Душанбе начал действовать водопровод.

1936 – Вошла в строй первая очередь Варзобской ГЭС.

1940 – В Душанбе открылось первое профессионально-техническое училище (ныне № 28).

1996 – В Хосдехе (Афганистан) президент РТ Э. Рахмонов и лидер Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури подписали Протокол о прекращении боевых действий в Каратегинской и Тавильдаринской зонах РТ.

2002 – В ходе спецоперации сотрудниками ОВД Кофарнихонского района был убит особо опасный преступник Махмадулло Муллоев по кличке «Санчо», который совершил ряд убийств, грабежей и разбоев.

2002 - В Душанбе состоялась церемония подписания соглашения о финансовом сотрудничестве между правительствами РТ и ФРГ, согласно которому германское правительство выделит РТ 1 млн. ЕВРО для создания Фонда исследователей и специалистов.

2011 – В Душанбе был смертельно ранен 24-летний Парвиз Давлатбеков, переодетый в Деда Мороза.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ДЕКАБРЯ

1908-1977 – родился ученый-историк, академик АН СССР, директор института востоковедения АН СССР (1956-1977) государственный деятель Герой Таджикистана Бободжон Гафуров.

1923-2007 – родился доктор экономических наук, профессор, государственный деятель Рустамбек Юсуфбеков.

1934 – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Фотима Гулямова.

1947 – родился доктор филологических наук, профессор Саидкул Сабзаев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 7-9 мороза.