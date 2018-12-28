Первый Микрофинансовый Банк рад сообщить об открытии двух новых Центров Банковского Обслуживания в районе Сино города Душанбе и в городе Худжанд в преддверии Нового 2019 Года.

Банк динамично наращивает сеть обслуживания по всему Таджикистану и предоставляет весь спектр банковских услуг населению. Открытие новых офисов позволит Банку стать еще ближе к каждому клиенту и обеспечит доступность и качественный уровень обслуживания всем клиентам.

Теперь все клиенты имеют возможность посещать наши новые Центры банковского обслуживания, получать кредиты под выгодные процентные ставки, открывать cберегательные и карточные счета, осуществлять денежные переводы без открытия счета, обналичивать денежные средства с банковских карт, осуществлять обменно-валютные операции и воспользоваться другими сервисами.

В настоящее время Первый Микрофинансовый Банк имеет 7 филиалов и 32 Центров банковского обслуживания по всей стране, включая отдаленные регионы страны где доступ к финансовым продуктам и услугам ограничено. Банк нацелен на улучшение качества жизни путем предоставления качественных финансовых услуг населению, а также поддерживает цели устойчивого развития.

Мы будем рады видеть Вас в наших новых офисах. Первый Микрофинансовый Банк – Партнер Вашего развития.