АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Цирке состоится новогоднее представление от имени Рустама Эмомали для детишек из столичных интернатов.
- В Душанбе пройдет фестиваль «Мархабо Душанбе», куда будут приглашены руководители регионов Таджикистана с целью ознакомления с туристическими объектами столицы.
- В Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по блицу (шахматы). Таджикистан представляет гроссмейстер Фаррух Амонатов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ДЕКАБРЯ
1939 – Первые выборы в местные Совета Таджикистана по новой Конституции.
1954 – Государственному театру оперы и балета Таджикистана присвоено имя основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.
1960 – Из Москвы в Сталинабад прибыл первый пассажирский железнодорожный экспресс.
1973 – Образована Кулябская область.
2006 - Правительство Таджикистана выдало ОАО «Газпром» две лицензии на проведение геологического изучения на нефтегазоперспективных площадях «Саргазон» и «Ренган».
2007 - В Душанбе состоялась встреча президента РТ Э.Рахмона с таджикскими спортсменами – чемпионами и призерами международных соревнований.
2009 – Президент РТ подписал Указ «О защите прав акционеров ОАО «Рогунская ГЭС».
2010 - Эмомали Рахмон подписал Закон РТ «Об ограничении потребления табачных изделий».
2010 - Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана назвал годичную деятельность единственной в республике синагоги незаконной.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ДЕКАБРЯ
1921-1990 – родился композитор и дирижер Усман Мадьяров.
1946 – родился журналист Бобочон Атобеков.
1947 – родился поэт Юсуфджон Ахмадзода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 14 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 19-24 мороза, (в районе Булункуля до 30-32 мороза), днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 10 мороза, днем 4-9 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью без осадков, днем осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.
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