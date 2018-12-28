Таджикский журналист Нурали Давлат уверен, что в наступающем 2019 году никаких серьезных изменений в общественно-политической жизни Таджикистана не произойдет.
"Граждане Таджикистана, в большинстве своем, аполитичны по отношении к процессам, которые происходят в стране, - считает он. - Какое-то оживление возможно в конце года, накануне предвыборной кампании в парламент. Но серьезных дебатов, обсуждения программ партий и кандидатов в депутаты не стоит ожидать. Скорее всего, все существующие партии в парламенте будут представлены одним или двумя кандидатами, как и в предыдущий созыв, но от того сколько их представителей получат мандат, мало, что зависит".
По его мнению, многих будущих депутатов, как и сегодня, большинство избирателей даже не будут знать в лицо.
"Разумеется, если Таджикистан не перейдет к тому времени к однопартийной или двухпартийной системе. Если это случится, многие члены ныне существующих политических партий перекочуют в Народную демократическую партию", - отмечает эксперт.
Что касается экономических прогнозов, то, по словам Нурали Давлата, благополучие граждан Таджикистана в 2019 году, как и предыдущие четверть века, в основном будет зависеть от денежных переводов трудовых мигрантов, работающих в основном в Российской Федерации.
Но западные санкции, введенные против России, могут оказать более серьезное влияние, чем сегодня, уверен он.
"Еще несколько лет назад, когда баррель нефти стоил 100 долларов, средняя зарплата в России согласно официальной статистики составляла 1000 долларов. Сейчас, когда баррель нефти стоит 45 долларов за баррель, соответственно упадет и зарплата. В два раза. А уменьшение денежных переводов из России сократит покупательную способность населения Таджикистана. Это при том, что за последние несколько лет курс национальной валюты - сомони упал почти на 100 процентов. Десятки тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность", - подчеркнул журналист.
Нурали Давлат остановился на работе таджикских СМИ.
"В Таджикистане СМИ, как и в советское время, превратились в орудие пропаганды. Единственное отличие в том, что в СССР не было частных и независимых изданий, - говорит он. - Сегодня частные СМИ, поступающие в свободную продажу, выживают за счет пиар - материалов, проведения всяких конкурсов, за счет рекламы и объявлений".
Преимуществом официальных изданий он называет то, что, как и в добрые старые времена, они распространяются по подписке, а сама кампания проводится добровольно-принудительно.
"Печально и то, что ни официальные, ни частные издания в настоящее время не могут серьезно влиять на формирование общественного мнения", - отмечает Давлат.
По его словам, Таджикистан - одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где нет даже независимого аналитического центра.
Известный таджикский журналист Раджаб Мирзо считает, что властям пора перейти от лозунгов к решению насущных проблем.
- На днях глава государства во время послания к парламенту сказал: «Мы должны служить народу, а не народ нам». Это не новое выражение, но от президента звучит впервые, - говорит журналист. - Власти должны заняться решением ежедневных социальных проблем. Нужна реальная, а не показная борьба с коррупцией, с непотизмом. Важно уже заняться реформой образования. На все это нужна воля и желание.
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