Торжественная гала-церемония награждения Федерации футбола Таджикистана, где были названы победители индивидуальных наград по итогам уходящего года, состоялась сегодня, 28 декабря, в душанбинском комплексе «Кохи Суруш».
В этот вечер были награждены лауреаты юношеских лиг, женского футбола, футзала, первенства ветеранов, молодежной, первой и высшей лиг Таджикистана, а также победители в других номинациях.
Полузащитник душанбинского «Истиклола», капитан молодежной сборной страны (U-19) Эхсони Панчшанбе был признан лучшим футболистом Таджикистана в этом году.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА-2018 В ТАДЖИКСКОМ ФУТБОЛЕ:
Юношеская лига (U-15)
Лучший игрок – Кароматулло Боронов («Хатлон», Бохтар);
Лучший бомбардир – Мухаммадворис Сайдалиев (ССШОР «Соро компания»);
Лучший тренер – Исмоил Саидов (ССШОР «Соро компания»).
Юношеская лига (U-17)
Лучший игрок – Нушервон Хомидов («Истиклол»);
Лучший бомбардир – Сунатулло Азизов («Хатлон», Бохтар);
Лучший тренер – Юсуф Рабиев («Истиклол»).
Юношеская лига (U-18)
Лучший игрок – Алинур Ниёзбеков («Орзу-2026» Академия футбола ФФТ);
Лучший бомбардир – Абдуллоджони Курбонали («Истиклол»);
Лучший тренер – Хикмат Фузайлов («Орзу-2026» Академия футбола ФФТ).
Женская лига
Лучший вратарь – Сайёра Саидова («Зебонисо»);
Лучший бомбардир – Лайло Халимова («Хатлон», Бохтар);
Лучший тренер – Нодира Мирзоева («Регар-ТадАЗ»).
Первенство ветеранов
Лучший бомбардир – Сайхомид Амиршоев («Куляб», Душанбе);
Лучший тренер – Сайдали Абдуллоев («Рамис-Испечак»);
Лучший игрок – Мансур Хакимов («Худжанд»).
Профессиональная футзальная лига
Лучший бомбардир – Баходур Ходжаев («Садовая»), 72 мяча;
Лучший тренер – Пайрав Вохидов («Соро компания»);
Лучший игрок – Рахмонали Шарипов («Соро компания»).
Первая лига
Лучший бомбардир – Бахтовар Наджмиддинов («Сомон»), 26 мячей;
Лучший тренер – Шухрат Шамсиев («Истаравшан»);
Лучший игрок – Илхом Баротов («Истаравшан»).
Первенство среди молодежных команд высшей лиги
Лучший бомбардир – Тохир Малодустов («Баркчи»), 17 мячей;
Лучший тренер – Уктам Сатторов («Регар-ТадАЗ»);
Лучший игрок – Сунатулло Исмоилов («Хатлон», Бохтар).
Высшая лига
Лучший игрок года – Эхсони Панджшанбе («Истиклол»);
Лучший вратарь – Никола Стошич («Истиклол»);
Лучший защитник – Хуршед Бекназаров («Худжанд»);
Лучший полузащитник – Кароматулло Саидов («Хатлон»);
Лучший нападающий – Джахонгир Эргашев («Худжанд»);
Лучший бомбардир – Шериддин Бобоев («Истиклол»), 12 мячей;
Лучший судья – Сайёджон Зайниддинов (Душанбе);
Лучший тренер – Алиджон Турдиназаров («Куктош»).
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