Торжественная гала-церемония награждения Федерации футбола Таджикистана, где были названы победители индивидуальных наград по итогам уходящего года, состоялась сегодня, 28 декабря, в душанбинском комплексе «Кохи Суруш».

В этот вечер были награждены лауреаты юношеских лиг, женского футбола, футзала, первенства ветеранов, молодежной, первой и высшей лиг Таджикистана, а также победители в других номинациях.

Полузащитник душанбинского «Истиклола», капитан молодежной сборной страны (U-19) Эхсони Панчшанбе был признан лучшим футболистом Таджикистана в этом году.

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА-2018 В ТАДЖИКСКОМ ФУТБОЛЕ:

Юношеская лига (U-15)

Лучший игрок – Кароматулло Боронов («Хатлон», Бохтар);

Лучший бомбардир – Мухаммадворис Сайдалиев (ССШОР «Соро компания»);

Лучший тренер – Исмоил Саидов (ССШОР «Соро компания»).

Юношеская лига (U-17)

Лучший игрок – Нушервон Хомидов («Истиклол»);

Лучший бомбардир – Сунатулло Азизов («Хатлон», Бохтар);

Лучший тренер – Юсуф Рабиев («Истиклол»).

Юношеская лига (U-18)

Лучший игрок – Алинур Ниёзбеков («Орзу-2026» Академия футбола ФФТ);

Лучший бомбардир – Абдуллоджони Курбонали («Истиклол»);

Лучший тренер – Хикмат Фузайлов («Орзу-2026» Академия футбола ФФТ).

Женская лига

Лучший вратарь – Сайёра Саидова («Зебонисо»);

Лучший бомбардир – Лайло Халимова («Хатлон», Бохтар);

Лучший тренер – Нодира Мирзоева («Регар-ТадАЗ»).

Первенство ветеранов

Лучший бомбардир – Сайхомид Амиршоев («Куляб», Душанбе);

Лучший тренер – Сайдали Абдуллоев («Рамис-Испечак»);

Лучший игрок – Мансур Хакимов («Худжанд»).

Профессиональная футзальная лига

Лучший бомбардир – Баходур Ходжаев («Садовая»), 72 мяча;

Лучший тренер – Пайрав Вохидов («Соро компания»);

Лучший игрок – Рахмонали Шарипов («Соро компания»).

Первая лига

Лучший бомбардир – Бахтовар Наджмиддинов («Сомон»), 26 мячей;

Лучший тренер – Шухрат Шамсиев («Истаравшан»);

Лучший игрок – Илхом Баротов («Истаравшан»).

Первенство среди молодежных команд высшей лиги

Лучший бомбардир – Тохир Малодустов («Баркчи»), 17 мячей;

Лучший тренер – Уктам Сатторов («Регар-ТадАЗ»);

Лучший игрок – Сунатулло Исмоилов («Хатлон», Бохтар).

Высшая лига

Лучший игрок года – Эхсони Панджшанбе («Истиклол»);

Лучший вратарь – Никола Стошич («Истиклол»);

Лучший защитник – Хуршед Бекназаров («Худжанд»);

Лучший полузащитник – Кароматулло Саидов («Хатлон»);

Лучший нападающий – Джахонгир Эргашев («Худжанд»);

Лучший бомбардир – Шериддин Бобоев («Истиклол»), 12 мячей;

Лучший судья – Сайёджон Зайниддинов (Душанбе);

Лучший тренер – Алиджон Турдиназаров («Куктош»).

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