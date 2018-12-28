Один из активистов Фейсбука Амруллохи Низом предлагает поменять названия месяцев в Таджикистане. На странице группы «Ахбор барои афкор/ Информация для размышления» в Фейсбуке он выдвинул свою версию новых названий. Однако его предложение не вызвало особого энтузиазма у пользователей.

По мнению автора, в Таджикистане возвращение в летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году), как в солнечный, так и лунный календарь, невозможно по многим причинам. «И мы уже привыкли к григорианскому календарю», - считает он.

Однако, Амруллохи Низом задается вопросом, что будет, если переименовать месяцы в честь географических названий, исторических событий и знаменитых лиц.

Автор предлагает следующую версию переименования месяцев года:

Январь - Сосон, в честь Сасанидского государства.

Февраль - Сомон, в честь основателя древнего государства Саманидов.

Март – Навруз, праздник Навруз

Апрель — Нуъмон, Имоми Аъзам (Абуханифа Нуъмон ибни Собит)

Май - Носир, Носири Хусрав

Июнь - Бохтар, в честь древнего государства Бактрия.

Июль - Ашкон, в честь древнего таджикского государства Ашканидов.

Август - Бухара, в честь столицы Бухарского Эмирата или Рудаки – именем основоположника таджикской классической литературы.

Сентябрь - Дониш, в честь просветителя 19 века Ахмади Дониша.

Октябрь - Айни, в честь основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.

Ноябрь - Сино, в честь великого ученого Абу Али ибни Сино.

Декабрь - Ялдо, в честь самой длинной ночи года, которая имеет особое значение в культуре таджикского народа.

В ЦА уже так было

Отметим, что в Центральной Азии ранее была попытка поменять названия месяцев – в 2002 году президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел новый календарь. Он представлял собой григорианский календарь, но все 12 месяцев которого, а также все 7 дней недели, были переименованы.

Тогда январь стал «туркменбаши», февраль — «байдак» («месяц знамени»),

март— «новруз» ( в честь восточного Нового года), апрель — «гурбансолтан-эдже» ( в честь матери президента), май — «махтумкули» (в честь поэта-классика), июнь — «огуз» (в честь Огуз-хана — прародителя ветви тюрков — огузы, к которой относятся туркмены), июль — «горкут-ата» (герой туркменского эпоса), август — «альп арслан» (туркменский полководец), сентябрь — «рухнама» (книга Туркменбаши), октябрь — «гарашсыслык» («месяц независимости»), ноябрь — «санджар» (исторический деятель Туркменистана), декабрь — «битараплык» («месяц нейтралитета»).

Однако, названия месяцев так и не прижились и они были отменены новым президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2008 году.

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