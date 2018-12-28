«Таджикская оппозиция за рубежом потерпела серьезное поражение после совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве и поэтому 2018 год можно назвать годом их поражения», - считает Сайфулло Сафаров.
По его словам, хотя оппозиция громко заявляла, что правительство Таджикистана находится в неловком положении, она сама потерпела поражение:
«Она распалась, от нее откололись группы, которые были более патриотичными»,- говорит Сафаров.
Он считает участие правительственной делегации Таджикистана в совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве, стало одним из важнейших событий международного масштаба в уходящем году.
«Там впервые по-современному, дипломатично правительственная делегация смогла вести переговоры с оппозицией и узнать их позицию. Поездка правительственной делегации стала мощным фактором снятии напряженности международной политики по отношению к Таджикистану», - говорит он.
По его словам, эта делегация показала позитивное и положительное отношение к своей оппозиции от имени государства, и таким образом, смягчило отношение к нам организаций и гражданских институтов, которые занимаются защитой прав человека.
«После возвращения делегации мы заметили, что очень важные международные организации, такие как ООН и ОБСЕ, положительно стали относиться к Таджикистану. Также отношение к нам поменяли США, Германия, Франция, Англия и другие государства. Они узнали, что Таджикистан не является таким диктаторским государством, как о нём говорит наша оппозиция с международных трибун», - отметил Сафаров.
Самым крупным событием 2018 года Сайфулло Сафаров считает пуск первого агрегата Рогунской ГЭС.
Также по его словам, в уходящем году Таджикистан смог улучшить свою позицию по туризму и народным ремеслам.
- За уходящий год Таджикистан хорошо продвинулся вперёд, и внутри страны было сделано очень многое для нашего благоустройства и процветания – считает эксперт.
Он отметил, что очень многое было сделано в области сельского хозяйства и поддержки сельской местности. Заметно и огромное продвижение в строительстве школ, больниц и дорог на селе.
"Это большой шаг в модернизации сельской местности, доведение государственной политики до уровня самого простого человека",- говорит Сайфулло Сафаров.
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