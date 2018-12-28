В канун Нового года компания «МегаФон Таджикистан» организовала праздник для воспитанников детского дома города Куляб. Ребята получили подарки, вкусно пообедали и потанцевали под песни знаменитого таджикского исполнителя Наимджони Сайдали.

В детском доме Куляба воспитываются 140 детей, девять из них – круглые сироты. Тем важнее было организовать для ребят праздник, во время которого они забыли бы о жизненных сложностях. Таким праздником стал приезд сотрудников компании «МегаФон Таджикистан» и приглашенного ими певца. «Нашим ребятам нужно прежде всего внимание, осознание того, что о них кто-то думает и заботится. Поэтому визит гостей из «МегаФон Таджикистан» уже сам по себе стал праздником. Несколько часов счастья и радости – пожалуй, лучший подарок для детей со сложной судьбой», – говорит директор детского дома г. Куляб Рохилаи НУРАХМАДЗОДА.

«Мы считаем, что крупные успешные компании просто обязаны заботиться о тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. И особенную ответственность чувствуем по отношению к ребятам из детских домов. Взрослый человек, как бы сложно ему не было, обычно может рассчитывать хотя бы на общение с близкими, их ободряющие слова. А этим ребятам зачастую даже не от кого ждать звонка. Поэтому к ним приходим мы. «МегаФон Таджикистан» давно дружит с детскими домами Хатлона. Мы пользуемся любой возможностью, чтобы устроить детям праздник, зажечь в их сердцах надежду. Не случайно футбольный турнир, который проводит «МегаФон», носит название «Будущее зависит от тебя». Вера в себя – первый и главный шаг к тому, чтобы вырасти успешным человеком. Искренне желаю ребятам из детских домов найти в себе этот стержень. А мы сделаем всё, чтобы укрепить их на этом пути!» – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

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