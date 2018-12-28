В канун Нового года компания «МегаФон Таджикистан» организовала праздник для воспитанников детского дома города Куляб. Ребята получили подарки, вкусно пообедали и потанцевали под песни знаменитого таджикского исполнителя Наимджони Сайдали.
В детском доме Куляба воспитываются 140 детей, девять из них – круглые сироты. Тем важнее было организовать для ребят праздник, во время которого они забыли бы о жизненных сложностях. Таким праздником стал приезд сотрудников компании «МегаФон Таджикистан» и приглашенного ими певца. «Нашим ребятам нужно прежде всего внимание, осознание того, что о них кто-то думает и заботится. Поэтому визит гостей из «МегаФон Таджикистан» уже сам по себе стал праздником. Несколько часов счастья и радости – пожалуй, лучший подарок для детей со сложной судьбой», – говорит директор детского дома г. Куляб Рохилаи НУРАХМАДЗОДА.
«Мы считаем, что крупные успешные компании просто обязаны заботиться о тех, кто находится в непростой жизненной ситуации. И особенную ответственность чувствуем по отношению к ребятам из детских домов. Взрослый человек, как бы сложно ему не было, обычно может рассчитывать хотя бы на общение с близкими, их ободряющие слова. А этим ребятам зачастую даже не от кого ждать звонка. Поэтому к ним приходим мы. «МегаФон Таджикистан» давно дружит с детскими домами Хатлона. Мы пользуемся любой возможностью, чтобы устроить детям праздник, зажечь в их сердцах надежду. Не случайно футбольный турнир, который проводит «МегаФон», носит название «Будущее зависит от тебя». Вера в себя – первый и главный шаг к тому, чтобы вырасти успешным человеком. Искренне желаю ребятам из детских домов найти в себе этот стержень. А мы сделаем всё, чтобы укрепить их на этом пути!» – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Аризаи 2300 хонавода аз Тоҷикистон дар бораи кӯчидан ба Русия
“Зи садҳо кони зар боло бидонам”: таассуроти шоир Кӯҳзод аз Паёми Президент
Коҳиши назарраси қурби рубл нисбати арзи миллии тоҷикӣ
Кумаки навбатии низомӣ-техникии Қазоқистон ба Тоҷикистон
Ҳалокати духтарони хурдсоли тоҷик зимни сӯхтор дар Бошқирдистон
Кумаки техникии Арабистони Саудӣ ба мақомоти Тоҷикистон
Бузургтарин маҷмааи варзишӣ дар Душанбе моҳи сентябри соли оянда ба истифода дода мешавад
Рустами Эмомалӣ ба аёдати тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон рафт
Парвариши аввалин клубникаи зимистонаи Тоҷикистон дар Хатлон
Чеҳраҳо ҳангоми ироаи паём. Эмомалӣ Раҳмонро вакилон ва аъзои ҳукумат чӣ гуна гӯш карданд?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста