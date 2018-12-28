Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали побывали сегодня в столичной школе-интернате №1 для детей-сирот, котороую недавно капитально отремонтировали.

В настоящее время в интернате обучаются 305 детей-сирот. Каждому из них сегодня президент вручил зимнюю одежду, сладости и учебные принадлежности, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /11

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь