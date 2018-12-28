Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития.
В своем выступлении он отметил, что в следующем году будут продолжены начатые в 2018 году проекты и программы.
«Мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику», – цитирует местные CМИ главу государства.
Он назвал инвестиции драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов.
Конечная цель инвестиций – повышение уровня жизни каждого человека, проживающего в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиёев.
Главные приоритеты – развитие социальной сферы, обеспечение молодежи достойным образованием, продвижение здорового образа жизни, отметил он.
«Если мы обеспечим мир и здоровье – мы достигнем всего остального», – подчеркнул президент.
Предложение руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. «Заметно, что здесь много предпринимателей», – пошутил в ответ президент РУ.
Аризаи 2300 хонавода аз Тоҷикистон дар бораи кӯчидан ба Русия
“Зи садҳо кони зар боло бидонам”: таассуроти шоир Кӯҳзод аз Паёми Президент
Коҳиши назарраси қурби рубл нисбати арзи миллии тоҷикӣ
Кумаки навбатии низомӣ-техникии Қазоқистон ба Тоҷикистон
Ҳалокати духтарони хурдсоли тоҷик зимни сӯхтор дар Бошқирдистон
Кумаки техникии Арабистони Саудӣ ба мақомоти Тоҷикистон
Бузургтарин маҷмааи варзишӣ дар Душанбе моҳи сентябри соли оянда ба истифода дода мешавад
Рустами Эмомалӣ ба аёдати тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон рафт
Парвариши аввалин клубникаи зимистонаи Тоҷикистон дар Хатлон
Чеҳраҳо ҳангоми ироаи паём. Эмомалӣ Раҳмонро вакилон ва аъзои ҳукумат чӣ гуна гӯш карданд?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Рустам6
Очень рад за соседей! Они стараются и делают а не ищут рынки трудовой миграции!