Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития.



В своем выступлении он отметил, что в следующем году будут продолжены начатые в 2018 году проекты и программы.



«Мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику», – цитирует местные CМИ главу государства.



Он назвал инвестиции драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов.



Конечная цель инвестиций – повышение уровня жизни каждого человека, проживающего в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиёев.



Главные приоритеты – развитие социальной сферы, обеспечение молодежи достойным образованием, продвижение здорового образа жизни, отметил он.



«Если мы обеспечим мир и здоровье – мы достигнем всего остального», – подчеркнул президент.



Предложение руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. «Заметно, что здесь много предпринимателей», – пошутил в ответ президент РУ.