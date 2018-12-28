Компания «МегаФон Таджикистан» ввела в коммерческую эксплуатацию базовую станцию стандарта 3G в селе Ишкашим Горно-Бадахшанской автономной области. Таким образом, сейчас жителям всех районных центров ГБАО доступен скоростной мобильный интернет оператора.
«Строительство сети третьего поколения в регионе началось всего три года назад. Запускать базовые станции в горных районах всегда нелегко. Например, в некоторых местах полностью отсутствуют линии электропередач – нам даже приходилось строить собственные ЛЭП, от которых теперь работают базовые станции. И то, что за короткое время удалось обеспечить покрытие сети 3G во всех райцентрах, – действительно серьезное техническое достижение», – отмечает директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по ГБАО Раим Садоншоев.
Ишкашим стал «финальным аккордом» проекта запуска сети в райцентрах Горного Бадахшана. Более 5 000 жителей села получили доступ к мобильному интернету, средняя скорость которого составляет 6-8 Мбит/с. Это вполне комфортно для интернет-серфинга, просмотра новостей и электронной почты, общения в соцсетях и прослушивания музыки онлайн. Прежде для того, чтобы отправить какой-либо файл в другой регион, жителям ГБАО приходилось ездить с флешкой в Хорог. Теперь сделать то же самое можно в любом месте, где действует сеть 3G компании «МегаФон Таджикистан».
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