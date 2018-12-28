Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня посетит школу-интернат №1 города Душанбе, который является крупнейшим в стране.

Глава государства поздравит преподавателей и воспитанников учреждения с наступающим Новым годом, вручит каждому воспитаннику новогодние подарки, в том числе зимнюю одежду и сладости.

Об этом «АП» сообщил источник в Минобразования и науки Таджикистана

Школа-интернат №1 состоит из трех учебных корпусов и в нем обучаются порядка 600 сирот, беспризорных и детей из малообеспеченных семей.

По завершению официальной части встречи в актовом зале школы с участием её воспитанников будет организована новогодняя культурная программа, в которой также ожидается присутствие Эмомали Рахмона.

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