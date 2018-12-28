С 1 января 2019 года в Турции вводится специальный сбор на обеспечение безопасности для туристов.
Размер пошлины составит 1,5 евро, она будет взиматься в аэропортах по прилету, пишет Anadolu со ссылкой на Главное управление государственными аэропортами страны (DHMI).
Сбор на безопасность обязаны уплачивать и граждане Турции, и стран Евросоюза и других государств мира, вне зависимости от возраста и сезона поездки.
Изначально власти страны хотели ввести налог в 3 евро на человека, но потом было принято решение снизить его в два раза.
Каким образом будет взиматься плата, еще не известно, поскольку он введен внезапно и стал неожиданным для представителей туристических компаний.
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