Центр Короля Салмона Саудовской Аравии предоставит Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана в качестве гуманитарной помощи бульдозер, экскаватор на гусеничной основе, автотрейлер грузоподъемностью 40 тонн, автомобиль высокой проходимости со спальными местами для спасателей и вездеход.

Техника предназначена для мобильных групп быстрого реагирования КЧС, которые создаются в целях повышения мобильности и эффективности проведения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС и ГО республики Умеда Юсуфи.

Также Центр Короля Салмона для нужд Агентства мелиорации и ирригации Таджикистана закупить ковшовой экскаватор.

При подписании соответствующих соглашений представитель Центра поддержки и гуманитарной помощи Короля Салмана Саудовской Аравии Ахмад ибн Али аль-Биз, подчеркнул, что оказание помощи Таджикистану со стороны Центра будет продолжено.

Глава КЧС Таджикистана Рустам Назарзода поблагодарил Центр и отметил, что вся оказанная помощь, прежде всего, направлена на оказание всесторонней поддержки населения при чрезвычайных ситуациях.

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