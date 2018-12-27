В рамках чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов набрал 2,5 очка в 5 матчах и занимает пока 95-е место.

Между тем, чемпионат продолжает преподносить сюрпризы. После 5-го тура первое место среди 205 участников занимает 15-летний иранский шахматист Алиреза Фирузджа.

Другую сенсацию сотворил 16-летний международный мастер из Узбекистана Шамсиддин Вохидов, одержав победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как пишет «Советский спорт», позиция у норвежца была подавляющая, но он забыл про своего коня на с7, соперник этого коня окружил и забрал. В такой ситуации Карлсену было сложно бороться за победу.

"После этого чемпион в ужасе выбежал из зала с потерянным взглядом. Такое впечатление, что он не понимал, где находится. Он метался по холлу среди зрителей. К нему стали приставать с просьбой о совместном фото, но Карлсен на просьбы не реагировал и быстро вернулся в игровой зал", - пишет издание.

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге проходит под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда и завершится 30 декабря. В соревнованиях принимают участие 206 шахматистов. Призовой фонд турнира – $1 млн.

28-летний Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам (завоевал звание в 2013 году и сохраняет титул по сей день). Первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам, с 2014 по 2016 год — чемпион мира по рапиду и в 2014–2015, 2017 годах — чемпион мира по блицу.

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