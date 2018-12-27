Правительство обязало все учреждения, оказывающие платные услуги, обзавестись до 1 апреля наступающего года оборудованием для приёма безналичных платежей. Готовы ли к этому банки, торгово-сервисные точки и население?
Постановление о мерах по расширению безналичных расчетов подписано правительством 30 ноября этого года. Этим документом министерствам, ведомствам, госпредприятиям и учреждениям, предоставляющим платные услуги, поручается до 1 апреля 2019 года наряду с наличными расчетами в обязательном порядке обеспечить прием от населения оплаты всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств. Безналичные платежи будут приниматься наряду с наличными расчетами.
Карта-кошелёк
В Таджикистане широко распространена платежная банковская карта, ею обеспечены, по крайней мере, все пенсионеры и работники госучреждений. Общее количество таких карт в республике, по данным Национального банка, насчитывается около 1,8 млн. единиц.
За год их число увеличилось на 5,3% (более 90,5 тыс. единиц). Количество владельцев платежных карт составляет свыше 1,7 млн. человек.
Однако подавляющее большинство держателей используют эти карты для снятия наличных денег, и многие даже не подозревают, что с помощью этой штуки можно произвести оплату. Проще говоря, карта служит им в качестве своеобразного кошелька.
Так, согласно данным регулятора, удельный вес безналичных операций в торгово-сервисных точках за девять месяцев 2018 года составил всего 4,9%, а операций по снятию наличности – 95,1% от общего количества сделок.
«Держателями платежных карт было совершено более 15,2 млн. операций, из которых около 14,5 млн. являются операциями по снятию наличности и только 813 тысяч по оплате товаров и услуг», - отмечают в НБТ.
Объясняют эту тенденцию в регуляторе недостаточным уровнем знаний населения, и тем, что не все торгово-сервисные точки пока готовы принимать платежные карты.
Однако отмечают в Нацбанке, инфраструктура по обслуживанию держателей платежных карт растет. По состоянию на 1 октября 2018 года количество POS-терминалов в торгово-сервисных точках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 65,7% и составило 2 718 единиц.
По словам начальника управления платежных систем НБТ Шухрата Салохиддинова, POS-терминалы установлены почти во всех супермаркетах, АЗС, аптеках.
«Нас, конечно, не может устраивать существующая инфраструктура по приему платежных карт, и мы совместно с кредитными организациями в будущем году планируем усилить работы в этом направлении», - добавил он.
Преимущества очевидны. Но…
Необходимая для приема платежных карт инфраструктура более или менее создана в городах Душанбе (45% от общего количества) и Худжанде (27%). Для жителей же регионов безналичные платежи остаются малодоступными.
Так как люди где-нибудь в селе не сталкиваются с банкоматами или POS-терминалами, соответственно, они даже не подозревают о преимуществах платежных карт и прочих электронных услуг. Другое дело: в совершении безналичных платежей не заинтересовано даже большинство жителей столицы, где вроде условия худо-бедно существуют.
Более того, многие горожане сразу же после начисления зарплат и пенсий спешат к банкоматам, чтобы обналичить свои карты. Это отчасти связано с недоверием населения к банковской системе. С другой стороны нежелание людей переходить на безналичку связано с уровнем их финансовой грамотности.
- Необходимо проводить среди населения широкую кампанию по разъяснению преимуществ безналичных платежей. Нужно делать это в тесном сотрудничестве с банками, так как они ежедневно находятся в контакте с клиентами. Это могут быть образовательные инициативы, информирующие о преимуществах использования платежных карт, правилах обращения с картами, правилах безопасности проведения безналичных расчетов и прочее. Самый большой барьер для держателей карт – это первые операции. Нужно помочь им пройти этот барьер, и они поймут, насколько это удобно и выгодно. Дальше они ни за что не вернутся к наличке, конечно, там, где существуют условия для внесения безналичной оплаты, - говорит специалист в области финансов Кодир Сайидзода.
Кроме того, советует он, хорошим стимулом к безналичным расчетам могут быть вознаграждения: всевозможные бонусы, подарки и специальные предложения, которые клиенты получают за оплату картой в торговых точках.
Главными преимуществами безналичных платежей эксперт считает удобство и доступность, так как они избавляют от необходимости носить с собой огромные суммы денег, которые можно потерять.
- Одна маленькая карточка может заменить целый кошелек, а при наличии мобильного банкинга и вовсе отпадает необходимость физически находиться на месте оплаты, - добавляет Сайидзода.
…но нужны стимулы
Ну, если людей еще как-то можно убедить довериться безналичке, то сделать это с самими торгово-сервисными пунктами практически невозможно.
- Большинство магазинов отказываются устанавливать POS-терминалы, так как ведут двойную бухгалтерию. Они не хотят показывать свои обороты, так как при осуществлении безналичных расчетов деньги будут проходить через банк, и, соответственно, каждая транзакция будет облагаться налогами, - говорит владелец одного из столичных магазинов.
Кроме того, во всех государствах, где развиты безналичные платежи, установка терминала в магазин происходит следующим образом: банк или оператор электронных денег заключает договор на установку POS-терминала, согласно которому торгово-сервисный пункт платит процент с собранных денежных средств банку или оператору электронных денег, и все собранные средства зачисляются на банковские счета.
Издержки по таким платежам у торговых точек только процент от комиссии, а расходы на пересчет средств, перевозку, хранение и все возможные риски отсутствуют.
У нас же магазины не хотят платить эту комиссию. Более того, торговые точки требуют деньги за установку у себя POS-терминалов, что делает это невыгодным для банков.
В магазинах говорят, что не хотят связываться с банками, так как процентная ставка слишком высокая («из-за неразвитости банковской системы, ну, и, банальной таджикской жадности»), а переложить комиссию на плечи покупателей у них не получится по той простой причине, что клиенты сразу же уйдут к конкурентам.
Правительство своим постановлением поручило соответствующие ведомства до 1 марта будущего года представить конкретные предложения по стимулированию компаний и индивидуальных предпринимателей для осуществления безналичных расчетов.
Руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по электронным финансовым услугам в Центральной Азии и Азербайджане Зарина Одинаева предлагает создать в республике специальную систему налогообложения для безналичных расчетов, как это делается во многих странах. При предоставлении такого стимула, по её мнению, безналичные расчеты, с точки зрения налогообложения, станут более интересным предпринимателям, чем наличный оборот.
- Нужно создавать такую систему, чтобы банки предоставляли безналичные услуги, люди пользовались ими, а малый и средний бизнес хотели бы принимать безналичные платежи, - говорит она.
Безналом по теневому бизнесу
Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс на прошедшем недавно в Душанбе мероприятии сказал, что безналичная экономика более эффективна, прозрачна и интегрирована, чем основанная на бумажных деньгах.
- Возможность расплачиваться карточкой, с мобильного телефона или с помощью других электронных устройств уменьшает риск кражи, препятствует коррупции и незаконным операциям, останавливает финансовые преступления и отмывание денег. Безналичная экономика облегчает управление финансовыми ресурсами, будь то домохозяйство, фирма или правительство, так как информация доступна по всем потокам доходов и расходов, - отметил он.
Экономист Шавкат Каримов считает, что с переходом на безналичные платежи увеличатся налоговые поступления в бюджет, потому что не станет такого понятия как двойная бухгалтерия.
- Безналичные расчеты выведут из «тени» денежные средства в больших размерах, - говорит он.
Международные финансовые институты считают, что в «тени» (без учета криминальной экономики) находится не менее 30% экономики Таджикистана. Налоговые доходы в прошлом году составили порядка 13 млрд. сомони. Таким образом, можно предположить, что, если бы товары и услуги оплачивались безналичными платежами, налоговые поступления в бюджет составили бы около 17 млрд. сомони.
- А всё, что получает бюджет, возвращается нам посредством строительства инфраструктуры, увеличения зарплаты, пенсий, стипендий, пособий, - заключил Шавкат Каримов.
В ТЕМУ:
Пора приобрести второй сапог…
Чтобы перейти на безналичные расчёты необходимо вначале внести поправки в Налоговый кодекс.
- Переход на безналичный вид расчетов невозможен, пока в Налоговый кодекс не будет добавлен второй вид упрощенной системы налогообложения (далее УСН), - говорит глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев. - Не могу сказать точную дату, но много лет назад Таджикистан позаимствовал у России хорошую систему налогообложения в виде УСН - 6% от валового дохода. Но, наверное, мы забыли взять и УСН «15% дохода за минусом расходов». Один вид УСН без другого убивает некоторые виды бизнеса (в виде реализации товаров), так как не учитывает никаких расходов.
Это то же самое, что купить один сапог и ходить на одной ноге. УСН 6% подходит рынку услуг, а не товаров.
«Мы позаимствовал у России хорошую систему налогообложения в виде упрощенной системы, но сегодня получается, что мы взяли только один сапог, а второй позабыли и теперь прыгаем на одной ноге», - говорит юрист Навруз Одинаев.
В стране десятки тысяч магазинов, киосков и т.п., которые покупают у оптовиков товар и, ставя сверху свои 10% (+/-), реализовывают его на местах. Поскольку, при единственной действующей УСН в республике расходы на покупку товара никак не учитываются, предприниматели обязаны платить 6% со всего оборота (без учета расходов на себестоимости товара), что обрекает бизнес на провал с первого дня, если предприниматель будет показывать всю выручку (выбивать чек при каждой продаже).
Мы почти два года назад писали статью, что в РФ действует альтернативная УСН (по выбору предпринимателя), где все подтвержденные расходы учитываются, но ставка налога составляет до 15% (материал был опубликован в газете «Азия-Плюс», - ред.).
Кстати, бизнес у тех ребят, которые закрыли свою компании в РТ и открыли бизнес в РФ, активно процветает (речь о героях статьи 2-х годичной давности). Печально, что они обеспечивают рабочими местами и платят налоги/аренду в России, а не в Таджикистане.
Для того чтобы по действующему налоговому законодательству РТ полностью перейти на безналичные способы оплаты, магазины, киоски и т.п., обязаны будут увеличить стоимость товаров в несколько раз. Это приведет к тому, что потребители не будут покупать товары на местах, а пойдут к оптовикам и, как результат, десятки и сотни тысяч человек останутся без работы.
Навруз ОДИНАЕВ,
руководитель юридической компании «Химоя»
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Кулли ахбор
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Бахриддин7
Хоть один банк, с онлайн платёжной системой и услугами, покажите. Какой банк даёт через мобильное приложение или вебпортал произвести расчёты, оплаты, кредиты, локальные и зарубежные переводы, получить детальную историю платежей и начислений. НИКАКОЙ!!!
Какому банку можно верить? НИКАКОМУ!!!
Где гарантии? НЕТ ИХ!!!
Какое качество обслуживания клиентов у нас? ЖАЛКОЕ!!!
Банки до сих пор работают на уровне 50-ых годов прошлого века. ОТСТАЛОСТЬ!!!
джамал хабибуллоев7
Люди после отчисления денег бистро снемают их не для того что не доверяют а просто у них деньги нету чтобы кормится вот они и бистро снемают
Alibek8
Поднимите уровень банков в Республике.