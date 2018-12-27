Сразу же после начисления зарплат и пенсий большинство граждан выстраиваются в очереди, чтобы обналичить все свои деньги.

Правительство обязало все учреждения, оказывающие платные услуги, обзавестись до 1 апреля наступающего года оборудованием для приёма безналичных платежей. Готовы ли к этому банки, торгово-сервисные точки и население?

Постановление о мерах по расширению безналичных расчетов подписано правительством 30 ноября этого года. Этим документом министерствам, ведомствам, госпредприятиям и учреждениям, предоставляющим платные услуги, поручается до 1 апреля 2019 года наряду с наличными расчетами в обязательном порядке обеспечить прием от населения оплаты всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств. Безналичные платежи будут приниматься наряду с наличными расчетами.

Карта-кошелёк

В Таджикистане широко распространена платежная банковская карта, ею обеспечены, по крайней мере, все пенсионеры и работники госучреждений. Общее количество таких карт в республике, по данным Национального банка, насчитывается около 1,8 млн. единиц.

За год их число увеличилось на 5,3% (более 90,5 тыс. единиц). Количество владельцев платежных карт составляет свыше 1,7 млн. человек.

Однако подавляющее большинство держателей используют эти карты для снятия наличных денег, и многие даже не подозревают, что с помощью этой штуки можно произвести оплату. Проще говоря, карта служит им в качестве своеобразного кошелька.

Так, согласно данным регулятора, удельный вес безналичных операций в торгово-сервисных точках за девять месяцев 2018 года составил всего 4,9%, а операций по снятию наличности – 95,1% от общего количества сделок.

«Держателями платежных карт было совершено более 15,2 млн. операций, из которых около 14,5 млн. являются операциями по снятию наличности и только 813 тысяч по оплате товаров и услуг», - отмечают в НБТ.

Объясняют эту тенденцию в регуляторе недостаточным уровнем знаний населения, и тем, что не все торгово-сервисные точки пока готовы принимать платежные карты.

Однако отмечают в Нацбанке, инфраструктура по обслуживанию держателей платежных карт растет. По состоянию на 1 октября 2018 года количество POS-терминалов в торгово-сервисных точках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 65,7% и составило 2 718 единиц.

По словам начальника управления платежных систем НБТ Шухрата Салохиддинова, POS-терминалы установлены почти во всех супермаркетах, АЗС, аптеках.

«Нас, конечно, не может устраивать существующая инфраструктура по приему платежных карт, и мы совместно с кредитными организациями в будущем году планируем усилить работы в этом направлении», - добавил он.

Преимущества очевидны. Но…

Необходимая для приема платежных карт инфраструктура более или менее создана в городах Душанбе (45% от общего количества) и Худжанде (27%). Для жителей же регионов безналичные платежи остаются малодоступными.

Так как люди где-нибудь в селе не сталкиваются с банкоматами или POS-терминалами, соответственно, они даже не подозревают о преимуществах платежных карт и прочих электронных услуг. Другое дело: в совершении безналичных платежей не заинтересовано даже большинство жителей столицы, где вроде условия худо-бедно существуют.

Более того, многие горожане сразу же после начисления зарплат и пенсий спешат к банкоматам, чтобы обналичить свои карты. Это отчасти связано с недоверием населения к банковской системе. С другой стороны нежелание людей переходить на безналичку связано с уровнем их финансовой грамотности.

- Необходимо проводить среди населения широкую кампанию по разъяснению преимуществ безналичных платежей. Нужно делать это в тесном сотрудничестве с банками, так как они ежедневно находятся в контакте с клиентами. Это могут быть образовательные инициативы, информирующие о преимуществах использования платежных карт, правилах обращения с картами, правилах безопасности проведения безналичных расчетов и прочее. Самый большой барьер для держателей карт – это первые операции. Нужно помочь им пройти этот барьер, и они поймут, насколько это удобно и выгодно. Дальше они ни за что не вернутся к наличке, конечно, там, где существуют условия для внесения безналичной оплаты, - говорит специалист в области финансов Кодир Сайидзода.

Кроме того, советует он, хорошим стимулом к безналичным расчетам могут быть вознаграждения: всевозможные бонусы, подарки и специальные предложения, которые клиенты получают за оплату картой в торговых точках.

Главными преимуществами безналичных платежей эксперт считает удобство и доступность, так как они избавляют от необходимости носить с собой огромные суммы денег, которые можно потерять.

- Одна маленькая карточка может заменить целый кошелек, а при наличии мобильного банкинга и вовсе отпадает необходимость физически находиться на месте оплаты, - добавляет Сайидзода.

…но нужны стимулы

Ну, если людей еще как-то можно убедить довериться безналичке, то сделать это с самими торгово-сервисными пунктами практически невозможно.

- Большинство магазинов отказываются устанавливать POS-терминалы, так как ведут двойную бухгалтерию. Они не хотят показывать свои обороты, так как при осуществлении безналичных расчетов деньги будут проходить через банк, и, соответственно, каждая транзакция будет облагаться налогами, - говорит владелец одного из столичных магазинов.

Кроме того, во всех государствах, где развиты безналичные платежи, установка терминала в магазин происходит следующим образом: банк или оператор электронных денег заключает договор на установку POS-терминала, согласно которому торгово-сервисный пункт платит процент с собранных денежных средств банку или оператору электронных денег, и все собранные средства зачисляются на банковские счета.

Издержки по таким платежам у торговых точек только процент от комиссии, а расходы на пересчет средств, перевозку, хранение и все возможные риски отсутствуют.

У нас же магазины не хотят платить эту комиссию. Более того, торговые точки требуют деньги за установку у себя POS-терминалов, что делает это невыгодным для банков.

В магазинах говорят, что не хотят связываться с банками, так как процентная ставка слишком высокая («из-за неразвитости банковской системы, ну, и, банальной таджикской жадности»), а переложить комиссию на плечи покупателей у них не получится по той простой причине, что клиенты сразу же уйдут к конкурентам.

Правительство своим постановлением поручило соответствующие ведомства до 1 марта будущего года представить конкретные предложения по стимулированию компаний и индивидуальных предпринимателей для осуществления безналичных расчетов.

Руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по электронным финансовым услугам в Центральной Азии и Азербайджане Зарина Одинаева предлагает создать в республике специальную систему налогообложения для безналичных расчетов, как это делается во многих странах. При предоставлении такого стимула, по её мнению, безналичные расчеты, с точки зрения налогообложения, станут более интересным предпринимателям, чем наличный оборот.

- Нужно создавать такую систему, чтобы банки предоставляли безналичные услуги, люди пользовались ими, а малый и средний бизнес хотели бы принимать безналичные платежи, - говорит она.

Безналом по теневому бизнесу

Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс на прошедшем недавно в Душанбе мероприятии сказал, что безналичная экономика более эффективна, прозрачна и интегрирована, чем основанная на бумажных деньгах.

- Возможность расплачиваться карточкой, с мобильного телефона или с помощью других электронных устройств уменьшает риск кражи, препятствует коррупции и незаконным операциям, останавливает финансовые преступления и отмывание денег. Безналичная экономика облегчает управление финансовыми ресурсами, будь то домохозяйство, фирма или правительство, так как информация доступна по всем потокам доходов и расходов, - отметил он.

Экономист Шавкат Каримов считает, что с переходом на безналичные платежи увеличатся налоговые поступления в бюджет, потому что не станет такого понятия как двойная бухгалтерия.

- Безналичные расчеты выведут из «тени» денежные средства в больших размерах, - говорит он.

Международные финансовые институты считают, что в «тени» (без учета криминальной экономики) находится не менее 30% экономики Таджикистана. Налоговые доходы в прошлом году составили порядка 13 млрд. сомони. Таким образом, можно предположить, что, если бы товары и услуги оплачивались безналичными платежами, налоговые поступления в бюджет составили бы около 17 млрд. сомони.

- А всё, что получает бюджет, возвращается нам посредством строительства инфраструктуры, увеличения зарплаты, пенсий, стипендий, пособий, - заключил Шавкат Каримов.

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Пора приобрести второй сапог…

Чтобы перейти на безналичные расчёты необходимо вначале внести поправки в Налоговый кодекс.

- Переход на безналичный вид расчетов невозможен, пока в Налоговый кодекс не будет добавлен второй вид упрощенной системы налогообложения (далее УСН), - говорит глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев. - Не могу сказать точную дату, но много лет назад Таджикистан позаимствовал у России хорошую систему налогообложения в виде УСН - 6% от валового дохода. Но, наверное, мы забыли взять и УСН «15% дохода за минусом расходов». Один вид УСН без другого убивает некоторые виды бизнеса (в виде реализации товаров), так как не учитывает никаких расходов.

Фото Asia-Plus «Мы позаимствовали у России хорошую систему налогообложения в виде упрощенной системы, но сегодня получается, что мы взяли только один сапог, а второй позабыли и теперь прыгаем на одной ноге», - говорит юрист Навруз Одинаев.

Это то же самое, что купить один сапог и ходить на одной ноге. УСН 6% подходит рынку услуг, а не товаров.

«Мы позаимствовал у России хорошую систему налогообложения в виде упрощенной системы, но сегодня получается, что мы взяли только один сапог, а второй позабыли и теперь прыгаем на одной ноге», - говорит юрист Навруз Одинаев.

В стране десятки тысяч магазинов, киосков и т.п., которые покупают у оптовиков товар и, ставя сверху свои 10% (+/-), реализовывают его на местах. Поскольку, при единственной действующей УСН в республике расходы на покупку товара никак не учитываются, предприниматели обязаны платить 6% со всего оборота (без учета расходов на себестоимости товара), что обрекает бизнес на провал с первого дня, если предприниматель будет показывать всю выручку (выбивать чек при каждой продаже).

Мы почти два года назад писали статью, что в РФ действует альтернативная УСН (по выбору предпринимателя), где все подтвержденные расходы учитываются, но ставка налога составляет до 15% (материал был опубликован в газете «Азия-Плюс», - ред.).

Кстати, бизнес у тех ребят, которые закрыли свою компании в РТ и открыли бизнес в РФ, активно процветает (речь о героях статьи 2-х годичной давности). Печально, что они обеспечивают рабочими местами и платят налоги/аренду в России, а не в Таджикистане.

Для того чтобы по действующему налоговому законодательству РТ полностью перейти на безналичные способы оплаты, магазины, киоски и т.п., обязаны будут увеличить стоимость товаров в несколько раз. Это приведет к тому, что потребители не будут покупать товары на местах, а пойдут к оптовикам и, как результат, десятки и сотни тысяч человек останутся без работы.

Навруз ОДИНАЕВ,

руководитель юридической компании «Химоя»