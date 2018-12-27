Сегодня исполняется 73 года одному из авторитетнейших мировых финансовых институтов – Международному валютному фонду, который сыграл определенную роль в становлении и развитии финансовой системы независимого Таджикистана.
Официальной датой создания Международного валютного фонда считается 27 декабря 1945 года. Хотя Хартия МВФ была разработана за полтора года до этого - 22 июля 1944 года на Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам.
В настоящее время Фонд объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.
МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций.
В отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств.
Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлено не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание её к международным финансовым потокам.
Взаимодействие МВФ с Таджикистаном
Таджикистан стал членом MBФ 27 апреля 1993 года. Реальное взаимодействие Таджикистана с МВФ началось в 1995 году, когда в Душанбе было открыто представительство этой организации.
Его квота составляет 87 млн СДР ($120 млн) или 0,4% от уставного фонда МВФ в целом. Взносы по квотам являются важнейшим источником финансовых ресурсов МВФ.
Специальные права заимствования (СПЗ) или СДР (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались. Не является ни валютой, ни долговым обязательством.
Для каждого государства-члена МВФ устанавливается квота, которая в целом основывается на его относительном положении в мировой экономике. Квота государства-члена определяет максимальный размер его финансового обязательства перед МВФ и его число голосов, а также влияет на его доступ к финансированию от МВФ.
Сотрудничество МВФ с Таджикистаном развивается по многим направлениям. Прежде всего, это, конечно, предоставление кредитов на конкретные, необходимые для страны проекты.
Кредиты, выданные Таджикистану МВФ:
- $22 млн в 1996 году на постконфликтное восстановление экономики;
- $9 млн в 1997 году на ликвидацию последствий стихийных бедствий;
- $40 млн в 1998 году на поддержку платежного баланса и поддержание курса национальной валюты;
Кроме того, 24 июня 1998 года Исполнительным советом МВФ была одобрена Программа расширенного финансирования структурных преобразований, рассчитанная на 3 года в размере около $128 млн.
В 2002 году Фондом была одобрена трехлетняя программа в целях сокращения бедности и содействия $87 млн, которые были реализованы полностью в феврале 2006 года.
В январе 2006 года Исполком МВФ принял решение списать образовавшийся по состоянию на 1 января 2005 года долг Таджикистана в размере $100 млн.
В 2009 году Фонд открыл трехлетнюю программу, в рамках которой предоставил республике около $160 млн.
Более того, МВФ постоянно оказывает республике консультационную, методическую и техническую помощь. В частности, Фонд оказал помощь по введению собственной валюты (таджикского рубля), помог в выработке налогового кодекса.
В целом, МВФ оказал Таджикистану финансовую поддержку в размере более $500 млн.
Затянувшаяся помощь
Срок действия последней трехлетней программы завершился в июле 2012 года. С тех пор Таджикистан не может получить очередной кредит от Фонда.
Переговоры официальной делегации Таджикистана с МВФ по поводу разработки новой программы в рамках «Расширенный кредитный механизм» начались в октябре 2015 года.
Новую программу планируется направить на поддержку экономической стратегии страны, достижение макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости наряду с ростом экономики и сокращения бедности, а также на поддержание платежного баланса и устойчивости международных резервов страны.
Первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.
По итогам последней миссии МВФ в Таджикистан в октябре этого года глава миссии Падамжа Ханделвал заявила, что Фонд будет контактировать с властями Таджикистана, чтобы продвигать возможность финансовой поддержки.
«Как всегда, МВФ готов поддержать Таджикистан и его людей», - сказала Падамжа Ханделвал.
Две причины
Многие в Таджикистане связывают затягивание процесса выделения кредита со скандалом десятилетней давности, когда Фонд уличил таджикские власти в предоставлении «недостоверной финансовой информации».
В 2008 году МВФ обвинил таджикские власти в предоставлении недостоверной информации и потребовал вернуть часть кредитных средств, выделенных на борьбу с бедностью.
Под «недостоверной информацией» тогда руководство Фонда подразумевало сведения о чистых международных резервах Таджикистана, чистых внутренних активах НБТ, а также информацию о «непредоставлении целевых кредитов НБТ».
Совет директоров МВФ тогда обязал официальный Душанбе вернуть эти средства с набежавшими процентами.
Помимо возврата денег, МВФ рекомендовал правительству провести в НБТ независимую аудиторскую проверку и обнародовать ее результаты. В заключении Фонд выразил сожаление относительно «характера и масштабов предоставления недостоверной информации».
НБТ тогда обязался выполнить все требования Фонда в полном объеме и в установленные сроки, что и было впоследствии сделано.
Вторая и более вероятная причина, которая объясняет неготовность Фонда в предоставлении Таджикистану кредита, - повышение долговой нагрузки страны.
Внешний долг Таджикистан еще в прошлом году перевалил за пороговый потолок (40% ВВП). Эта та черта, после которой обычно МВФ не только сам будет воздерживаться от предоставления кредита, но и рекомендовать это делать другим международным финансовым институтам.
В обновленном в конце прошлого года МВФ Анализе устойчивости долга говорится, что долговой риск в Таджикистане возрос с умеренного до высокого уровня, «поскольку некоторые важные показатели превысили ориентировочные пороговые значения».
Власти республики пересмотрели в начале этого года Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабили фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с 40% ВВП до 60%.
Однако это не помогло, страна так и не получила ожидаемого до конца этого года помощи от Фонда.
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Что связывает Таджикистан с этим Фондом?
Проценты по кредитам и надежда, что МВФ спишет сами кредиты, как невозвратные. Больше ничего.