Президент Эмомали Рахмон 26 декабря обратился к парламенту Таджикистана со своим ежегодным посланием. На этом мероприятии также присутствовали члены правительства страны, руководители областей и городов, общественные деятели, представители международных организаций, дипкорпуса, аккредитованного в республике, бизнесмены. Пресс-служба президента опубликовала фотоотчет с выступления, а мы решили показать его вам.
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Кулли ахбор
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Socrat9
Что-то у всех такие хмурые лица, что начинаю сомневаться во всех словах Пешвои Миллат, от успехах правительства