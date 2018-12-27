Он не считает, что в 2018 году произошли какие-либо значимые события, имеющие стратегическое значение для государственности и кардинально положительно влияющие на качество и уровень жизни граждан. И объясняет – почему.

- Важным при определении эффективности внешней политики государства является объем вовлеченных инвестиций в национальную экономику страны. Из-за неблагоприятной инвестиционной и экономической среды по сравнению с другими странами Центральноазиатского региона объем поступивших инвестиций в Таджикистан значительно меньше. Разница между экспортно-импортным потенциалом страны огромная и по существу противоречит национальным интересам с точки зрения экономической безопасности суверенного государства.

В этом году прекратили свою деятельность несколько тысяч субъектов экономической деятельности. В основном трудоспособная часть граждан реализуют свои конституционные права на труд за пределами страны в трудных условиях.

Шокирджон Хакимов DW

Размер пенсии и другие социальные выплаты не прагматичны и поэтому реально не могут удовлетворять потребности этой социальной категории таджикского общества.

Эксперт отмечает, что страна нуждается в вовлечении серьезных кадров во все сферы, особенно в соответствующие институты государственной власти и управления.

- Однако под предлогом поддержки молодых кадров при осуществлении кадровой политики на всех уровнях не учитывается интеллектуальный потенциал, организаторские способности, деловые качества, харизма и другие положительные человеческие качества. Кумовство, местничество, коррупция, профессиональная зависть и другие субъективные явления вопреки формально заявленным целям политического руководства препятствуют формированию современного успешного государства – говорит он.

По словам Хакимова, «эйфория от сдачи в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС имеет временный характер, поскольку для того чтобы удовлетворить внутренние требования необходимо, чтобы работали хотя бы четыре агрегата, а условием возможности ее рентабельности считается, что нужны все шесть агрегатов. Для этого, как известно, еще необходимо более 10 миллиард долларов».

Шокирджон Хакимов отдельно коснулся образования.

- До тех пока Академия наук и образовательная система политизированы и идеологизированы, невозможно проводить реальную реформу в этой сфере, улучшить уровень и качество образования, а также проводить серьезные научно-исследовательские работы, - отметил он.

Эксперт сказал, что мешает становлению гражданского общества и политическому плюрализму. Это: отсутствие политической воли, негласная цензура, неравенство субъектов информационного пространства, принудительные подписки на СМИ, закрытие сайтов, и деление политических партий и общественных объединений на своих и чужих.

Раскритиковал он и ситуацию в пенитенциарной системе.

- Все что связано с правами и свободами граждан, не соответствуют нормам и принципам международного права. Особенно это касается избирательных прав, работы правоохранительных и силовых структур, - говорит он.

Говоря о задачах правительства на будущий год, Хакимов отметил:

- Приоритетными задачами должны быть процесс реализации ранее принятых решений по всему комплексу проблем, как во внутренней, так и внешней политике государства. Диалог между государственными институтами и общественно-политическими объединениями не должен ограничиваться ангажированными субъектами, а должен охватить более широкое пространство.

Также необходимо, с учетом качественных изменений, которые произошли во взаимоотношениях между Таджикистаном и Узбекистаном, принять действенные меры по развитию интеграционных процессов в Центрально-Азиатском регионе, убежден политолог.

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