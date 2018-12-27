Президент США Дональд Трамп вместе с Первой леди прибыли с необъявленным визитом на американскую авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке. Трамп, недавно объявивший о выводе американских войск из Сирии и о смене главы Пентагона, сказал, что уходить из Ирака американцы не планируют, передает Би-Би-Си.



Визит Дональда Трампа и его супруги Мелании в Ирак готовился в обстановке секретности. Сопровождавшим Трампа журналистам в целях безопасности запретили сообщать о том, что президент прилетел на американскую авиабазу в 200 км от Багдада в течение еще двух часов после приземления самолета.

В Ираке по-прежнему находятся около пяти тысяч американских военных, которые помогают иракскому правительству бороться с остатками джихадистской группировки "Исламское государство".

Уже в четверг Трамп вернется в США, посетив на обратном пути военную базу Раммштейн в Германии, где также размещается американский контингент.



О том, что глава Белого дома прилетел в Ирак, в среду вечером сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.



"Президент Трамп и Первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное командование и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им радостного Рождества", - написала она в "Твиттере".



Президент и его супруга, в сопровождении советника по национальной безопасности Джона Болтона, встретились с военными в армейской столовой. Они провели на базе около трех часов.



Солдаты приветствовали президентскую чету в обеденном зале долгими овациями. Трамп обошел зал, пожимая руки военным, позируя с ними для селфи и раздавая автографы.

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Уйти из Сирии, остаться в Ираке

Выступая на авиабазе в Ираке, Трамп сказал, что США не планируют выводить оттуда военный контингент.



"На самом деле мы могли бы использовать ее (базу в Ираке) в качестве передового плацдарма в случае, если нам потребуется что-то сделать в Сирии. Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что вообще произошло", - пообещал президент.



Говоря об "Исламском государстве", Трамп отметил, что США разбили террористов.



На прошлой неделе президент США объявил о выводе американских войск из Сирии - там дислоцированы около 2000 военных. После этого на пресс-конференции президент Путин поставил под сомнение, что США действительно уйдут, напомнив, что уже 17 лет американцы обещают уйти из Афганистана.



А затем стало известно о планах Белого дома значительно сократить численность и американского контингента в Афганистане - с нынешних 14 тыс. до 7 тыс. Также в пятницу об уходе в отставку объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис: он не согласился с намерением Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана.



В воскресенье президент объявил, что Мэттиса сменит замминистра обороны Патрик Шанахан. "Время начать думать головой, - объяснил Трамп журналистам свои решения в Ираке. - Мы не хотим позволять никаким другим странам использовать нас".

Трамп рассказал, что его генералы просили не выводить войска из Сирии и продлить их пребывание там еще на полгода: "Они спрашивали - а можно дать еще времени? Я сказал: нет. Нельзя. У вас было достаточно времени".



Президент также подтвердил, что "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства из-за непринятого бюджета - не закончится, пока конгресс не выделит деньги на стену с Мексикой. "Шатдаун" продолжается уже пятый день.



Трамп требует выделить 5,7 млрд долларов на стену на границе, которая бы защитила США от потока нелегальных мигрантов из Центральной и Южной Америки. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила финансирование, но сенат не проголосовал за проект.

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