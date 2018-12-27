На мартовские выборы президента Украины в 2019 году идет украинский комик, бывший участник КВН Владимир Зеленский.
Он дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он впервые признался, что собирается баллотироваться в президенты Украины в марте 2019 года. По данным опросов, Зеленский занимает второе место по популярности после Юлии Тимошенко. Многие считают Зеленского человеком, близким к олигарху Игорю Коломойскому, на канале которого выходят его программы.
«Медуза» кратко пересказывает интервью вероятного кандидата в президенты Украины:
Об участии в выборах я очень думаю, склоняюсь… Если стану президентом, буду советоваться с женой, но Раисой Максимовнойона не станет. В Донбассе надо прекратить стрельбу, любой вариант «мы туда пойдем армией» я отметаю сразу. Крым — наша земля. На концерте в Берлине я набил морду зрителю, который поднял российский флаг и сказал что-то гадкое об Украине. Надо ли вступать в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Петр Порошенко — как очень средний фильм в кинотеатре: смотришь — и у тебя разочарование. Украина должна быть очень либеральной и свободной. Я хочу, чтобы здесь бабки были в безопасности, чтобы приезжали все мировые компании. Кто нас захватит, если тут будут арабы, китайцы, американцы?
Чеҳраҳо ҳангоми ироаи паём. Эмомалӣ Раҳмонро вакилон ва аъзои ҳукумат чӣ гуна гӯш карданд?
Дилшод Назаров ва Хушқадам Хусравов - варзишгарони сол дар Тоҷикистон
Вазорати тандурустӣ ба интиқоди Президент фавран вокуниш нишон дод
Ҳукумати вилояти Суғд ба 900 оилаи камбизоат кӯмак менамояд
Наҷотбахшони тоҷик ду ҳафта аст, ки ҷасади “Саъдӣ-командир”-ро ҷустуҷӯ доранд
Нуктаҳои муҳими Паёми Президент ба парлумон
Имсол ба Тоҷикистон киҳо ва чӣ гуна кумак карданд
Тарзҳои ҳимояи шахс бо кумаки ҳуқуқшиноси давлатӣ
Эмомалӣ Раҳмон: Дар соҳаи молия ва бонкдорӣ бештар занҳоро ба кор гиред!
Воридоти ашёи хом барои истеҳсолоти ниҳоӣ аз ААИ ва боҷи гумрукӣ озод мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста