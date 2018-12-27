После оглашения послания президента Таджикистана парламенту страны 26 декабря во второй половине дня глава Минздрава и социальной защиты страны Насим Олимзода провел рабочее совещание и дал указания по устранению недостатков в работе министерства, озвученные в послании главы государства.

Министр взял под личный контроль оказание бесплатной первичной помощи во всех медицинских учреждениях Таджикистана.

Было поручено во всех медицинских учреждения республики организовать аптечки и бесплатными лекарственными препаратами для оказания первичной медицинской помощи населения.

Глава Минздрава также потребовал устранить недостатки и упущения в сфере оказания срочной медицинской помощи населению, особенно в ночное время.

Напомним, в своем послании парламенту страны президент Таджикистана 26 декабря заявил, что в работе Минздрава все еще наблюдаются некоторые недостатки, в том числе в вопросах оказания первичной медицинской помощи, которая финансируется за счет бюджета.

«По жалобам и заявлениям жителей страны, поступающим в адрес исполнительного аппарата президента, становится очевидно, что в некоторых медицинских учреждениях во время оказания первичной медицинской помощи у родственников больного или нуждающегося в помощи требуют и взимают деньги и лекарства, что противоречит закону», заявил президент.

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