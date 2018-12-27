В штаб-квартире ШОС в Пекине состоялась презентация новой книги Генерального секретаря Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества: глобальный профиль в международных отношениях».

«Книга отражает динамику развития Организации за короткий по историческим меркам период», — отметил, выступая перед гостями, Генеральный секретарь ШОС. По его словам, она представляет собой особую ценность, так как создавалась по «горячим следам» важнейших событий, произошедших в жизни ШОС в последние два года, которые многое изменили не только в самой Организации, но и в её восприятии в мире.

Р.Алимов подчеркнул, что в своей книге постарался сфокусировать внимание читателя на непреходящем значении присоединения к Организации Индии и Пакистана в качестве полноправных членов «Шанхайской восьмерки»: «ШОС еще прочнее утвердилась в роли общепризнанного и авторитетного объединения в регионе и мире, стала неотъемлемой и важнейшей частью мировой геополитики. Вклад ШОС приносит ощутимые позитивные плоды в обеспечение стабильности и безопасности в Евразийском регионе и в мире, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью; в развитие торгово-экономического сотрудничества, в расширение диалога культур и цивилизаций», — заявил Генеральный секретарь ШОС.

Рашид Алимов ёмко и рельефно обозначил в качестве политической и правовой основы деятельности ШОС принципы «шанхайского духа», который уже прочно закрепился в политико-дипломатическом лексиконе и вызывает нарастающий интерес к взаимодействию с ШОС со стороны государств и международных организаций. При этом Генеральный секретарь ШОС заверил присутствующих, что в книге постарался раскрыть глубину этих понятий и их перспективное значение. По его словам, «книга является своего рода духовным посланием от поколения, которое стояло у истоков становления ШОС, к новому — молодому поколению, которому предстоит в полной мере раскрыть неисчерпаемый потенциал Организации». Р.Алимов с благодарностью назвал имена всех предыдущих Генеральных секретарей Организации, выразил признательность плеяде большой национальных координаторов, дипломатов и экспертов государств-членов ШОС, кто стоял у истоков становления и развития ШОС.

В заключение Р.Алимов подчеркнул, что будет рад, если новая книга о ШОС станет настоящим другом для каждого из участников встречи, поможет приобрести новые знания, расширить круг друзей ШОС, ибо укрепление дружбы и сотрудничества — одна из главных задач государств-членов Организации.

Посол России в КНР А.И.Денисов, обращаясь к автору и присутствующим представителям Молодежной Лиги при Секретариате ШОС, отметил, что «вышедшая книга подводит итоги выдающейся деятельности Р.Алимова на посту Генерального секретаря ШОС и адресована в будущее». Посол особо подчеркнул, что «Генеральный секретарь ШОС принял самое деятельное участие в создании различных форматов молодежного движения ШОС и благодаря им молодые люди получили навыки ведения переговоров, аргументированного отстаивания своей позиции, поиска компромисса, ораторских способностей и лидерских качеств. Он выразил надежду, что молодежь внесет посильный вклад в укрепление то региональной стабильности и безопасности, следуя принципам «шанхайского духа».

Председатель Молодежной лиги ШОС Виктория Ху от лица всех членов молодежного движения поблагодарила Р.Алимова за его энергичное содействие созданию и развитию молодежных форматов на площадке ШОС, благодаря которым молодые люди получают жизненную закалку и становятся причастными к деятельности ШОС. Председатель Молодежной Лиги также заверила, что принципы «шанхайского духа» становятся близкими и утверждаются в молодежной аудитории, которая объединяет почти 800 миллионов юношей и девушек на пространстве ШОС.

Книга «Шанхайская организация сотрудничества: глобальный профиль в международных отношениях» вышла в свет в издательстве «Весь мир» в декабре 2018 г. Монография является продолжением книги "ШОС: становление, развитие, перспективы", изданной в мае 2017 года.