Компания «МегаФон Таджикистан» представила журналистам, блогерам и активистам социальных сетей Согдийской области мобильное приложение «МегаФон Life», объединяющее голосовую связь, мессенджеры, «Личный кабинет» для управления услугами, а также «МегаФон кошелёк» для оплаты услуг в режиме реального времени и другие полезные функции.
Мобильное приложение «МегаФон Life» – это мессенджер, с помощью которого можно писать сообщения друзьям, создавать групповые чаты, звонить, обмениваться фото, видео и другими файлами. Приложение также включает возможность пользоваться удобным «Личным кабинетом», чтобы следить за расходами, пополнять абонентский счет, управлять услугами и опциями, менять тариф или контролировать остатки по пакетам. А программа лояльности «Спасибо» позволит пользователям «МегаФон Life» менять накопившиеся баллы на минуты, SMS и интернет-трафик. Использовать приложение «МегаФон Life» можно на смартфонах, «умных» часах и планшетных компьютерах. Оно доступно для установки на всех популярных операционных системах.
Презентацию нового продукта провел Менеджер по связям с общественностью регионального управления к компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Фазлиддин ХАКИМХОДЖАЕВ. Он продемонстрировал работу мобильного приложения и рассказал о преимуществах его использования для тех, кто по роду своей деятельности часто бывает за границей или звонит близким в другие страны. Входящие звонки с международных направлений для абонентов, использующих приложение «МегаФон Life», являются бесплатными. Помимо, этого благодаря новой функции «МегаФон кошелёк» имеет возможность оплачивать услуги связи, социальные сети и мессенджеры, онлайн телевидения, городские телефоны и зарубежных мобильных операторов. Это очень быстрый и легкий способ решить вопрос по оплате услуг удаленно.
«Мне как продвинутому пользователю очень понравилось новое предложение оператора. Это удобно, когда «всё в одном». Предложу своему двоюродному брату, который учится в России, перед отъездом подключить «МегаФон Life», чтобы он смог общаться с родными на выгодных условиях», – говорит блогер Даврон ДЖАЛОЛОВ.
«Связь начинается с тебя – наше новое digital-решение полностью соответствует этим словам. Оно позволяет абонентам использовать весь спектр услуг компании, чтобы постоянно быть на связи и самостоятельно контролировать свои расходы и осуществлять оплату за услуги в режиме онлайн. «МегаФон Life» сочетает в себе настолько широкий набор функций, что каждый сможет выбрать оптимальный вариант его использования, исходя из своих личных потребностей», – говорит Далер НАИМОВ, Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области.
Более подробную информацию можете получить по адресу http://infolife.megafon.tj/
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