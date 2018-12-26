Узбекский певец Санжар Джавбердиев (Сан Жай) подал в суд на сына певца Шерали Джураева, требуя разрешить ему исполнять песню «Гулбадан». Сан Жай рассказал об этом в прямом эфире в Instagram. пишет ИА Фергана.
Недавно Сан Жай записал песню «Гулбадан», которую ранее исполнял Джураев. Один из сыновей Джураева обвинил его в нарушении авторских прав и добился блокировки песни на портале RizaNova. В ответ Сан Жай обратился в суд.
«Сам Шерали Джураев никогда ко мне претензии не имел, а вот его сыновья всегда конфликтуют. Я взял только слова песни, а музыку и все остальное сделал сам», — пояснил он.
Шерали Джураев родился в 1947 году. В 1987 году ему был присвоен статус народного артиста Узбекской ССР. У певца есть два сына и три дочери. Сыновья Шохжахон и Зоиршох Джураевы пошли по стопам отца и тоже стали певцами. Джураев-старший активно продолжает творческую деятельность: в 2017 году вышел ряд клипов на его песни, в марте 2018 года он выступил на концерте в честь встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Санжар Джавбердиев родился в узбекском городе Навои, но много лет жил и работал в России. Он получил звание народного артиста Чеченской республики. Около двух лет назад он вернулся в Узбекистан. Певец получил признание в интернете, выложив в открытый доступ ряд композиций, в том числе кавер на песню Джураева «Карвон курдим». Однако у артиста возникли сложности с получением разрешения «Узбекконцерта» на официальную эстрадную деятельность. У экспертов «Узбекконцерта» возникли претензии к образу певца, который отказывается сбривать бороду.
В ноябре 2018 года Сан Жай записал видеообращение к Мирзиёеву с просьбой помочь разрешить этот спор.
После публикации обращения к президенту в «Узбекконцерте» заявили, что Джавбердиев приглашен на следующее заседание экспертной группы при Совете по развитию и координации национального эстрадного искусства. Певец в ответ потребовал, чтобы его творчество оценивали представители современной узбекской эстрады.
«Я считаю нецелесообразным то, что меня будут оценивать по исполнению не свойственных мне узбекских национальных классических композиций», — пояснил он. В числе артистов, которых он хотел бы видеть в комиссии, Сан Жай назвал и Джураева.
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