Водителей автобусов в Ташкенте оденут в костюмы Деда Мороза. Решение по этому поводу принято в целях создания праздничного настроения у пассажиров, сообщает upl.uz.
Кроме того, 31 декабря продолжительность работы столичных автобусов продлили на один час. Изменение было сделано для создания удобств горожанам и гостям города.
В этом году честь Нового года узбекистанцы отдохнут пять дней подряд.
Таджикистанцы, напомним, будут отдыхать только один день - 1 января.
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