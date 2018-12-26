Таджикский политолог Рашид Гани Абдулло считает самым важным событием уходящего года - восстановление хороших отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и запуск Рогунской ГЭС.
- В Центральной Азии никакие народы не близки так, как мы с узбеками. Это касается обычаев, традиций и культуры. Восстановление отношений порадовало сотни людей с обеих сторон границы. Одна только возможность - навестить друг друга без ограничений - это большое и очень важное дело. Если я не ошибаюсь, в товарообороте Таджикистана с другими странами за год Узбекистан вышел на четвертое место. Как мы помним, в 2014 году товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном упал почти до нулевой отметки.
Другое важное событие для Таджикистана – несомненно, запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Ведь этот объект строили 50 лет! Но мы должны целенаправленно и эффективно использовать эту энергию.
По мнению Рашида Гани Абдулло, Рогунская ГЭС может стать хорошей школой для обучения кадров.
"Это школа для подготовки инженеров и энергетиков, в первую очередь, - говорит он. – В будущем мы могли бы тоже как, например, Иран строить ГЭС для других стран".
Что касается прогнозов. По мнению эксперта, уходящий год стал «романтическим периодом» между Таджикистаном и Узбекистаном, однако в 2019 году надо реализовать все договоренности на деле, чтобы они не остались на бумаге.
- Думаю, в следующем году главным процессом должна стать реализация соглашений, подписанных с Узбекистаном. Для этого нужен ежедневный труд, ежедневное усилие. На политическом уровне все дела сделаны, остались только технические работы. И каждое министерство, ведомство и все ответственные лица должны заниматься реализацией соглашений, чтобы они не остались на бумаге, - говорит он.
По мнению политолога, в 2019 году также одним из ключевых направлений для Таджикистана должно стать развитие связей со сверхдержавами.
Рашид Гани Абдуло считает, что Таджикистан сначала должен развивать отношения с ближайшими сверхдержавами, такими, как Россия и Китай - так как они находятся недалеко от нас, их влияние возрастает.
"Также надо развивать отношения с главной сверхдержавой нашего времени – США. Хорошие отношения, которые Таджикистана имеет с Вашингтоном, открыли хорошие возможности для нас в международных финансовых учреждениях. Однако мы должны соблюдать баланс отношений с этим тремя сверхдержавами. Несоблюдение баланса может привести к нехорошим последствиям, как в Украине, Грузии или Афганистане, - отметил эксперт.
По мнению Гани Абудулло, до сегодняшнего дня Таджикистан среди стран Центральной Азии лучше всех справляется с балансом.
Он также отметил, что стабильность в Таджикистане и в целом в Центральной Азии очень зависит от Афганистана. И в 2019 году, в зависимости от ситуации в этой соседней стране, могут произойти какие-то важные события и в Таджикистане.
- Пока там неспокойно, всего можно ожидать. Нынешняя ситуация в Афганистане создаёт хорошие условия для производства наркотических средств. И это имеет очень плохие последствия для нас, - говорит он. - Чем быстрее ситуация в Афганистане стабилизируется, тем лучше не только Афганистану, но и соседним странам.
Рашид Гани Абдулло надеется, что политические переговоры между противостоящими силами в этой стране приведут к положительным результатам.
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Рустам2
Азия Плюс, пора вам найти нормального современно мыслящего политолога!
Рустам2
Кстати в конфликтах в Украине, виновна именно Россия!
Рустам2
России выгодно пробовавших оружие и взять выгоду от региональных конфликтов! Для России стабильность не приоритет, доходы у этой богом забытой стране: нефть газ и оружие!
Рустам3
Гани, в Грузии и Украине все в порядке и даже лучше чем во многих почт советских республиках которые остались под влиянием так называемой «региональной сверхдержавы» Россия! А на счёт Авганистана, проблема тоже связано с Россией так как Россия проголодает сотрудничать с муллами талибами!