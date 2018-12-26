Если 13-я зарплата уже в вашем кармане, нужно срочно бежать за своим идеальным платьем, в котором вы сразите всех на новогодней вечеринке. И не только на новогодней. Тем более, что в магазине женской одежды Monroe уже завезли роскошную коллекцию вечерних, коктейльных и строгих нарядов на все случаи жизни.
Если вы отмечаете Новый год с семьей, а ваши родственники, мягко говоря, не ценители смелых образов, ваш выбор – традиционная женственность, в меру нарядная, в меру комфортная, в меру интеллигентная. Талию подчеркивайте без фанатизма – должны же быть у вашей свекрови хоть какие-то положительные черты. Может, ее фирменный оливье все же не миф. Поэтому на семейное торжество мы рекомендуем свободное, но подчеркивающее талию платье в горох или воздушное платье с леопардовым принтом в молочном, завораживающем оттенке.
Горемыкам, которых карьерная труба зовет на работу и 31-го, можно посоветовать одно: смейтесь беде в лицо! Наденьте актуальное в этом сезоне двубортное платье-сюртук, которое станет отличной альтернативой любому изысканному вечернему или коктейльному наряду. А чтобы выглядеть праздничной версией иконы стиля, отступите от главной заповеди и смените плотные черные колготки на незаметные телесные. Свежо, легко и очень по-новому.
Правило только одно: для более сдержанного образа предпочтение лучше отдать платью-пиджаку из самого трендового материала - ткани в клетку, для вечерних образов больше подойдет платье-жакет в пайетках.
И еще. Собираясь на мероприятие прямиком из офиса, сменить образ можно с помощью маленького клатча, большого браслета и пары туфель на шпильке. Платья с простым силуэтом позволяют легко переключаться с одного стиля на другой и всегда соответствовать случаю.
В некоторых случаях нужно позволить себе быть блистательной с головы до ног. Если вы собираетесь на мероприятия с красной ковровой дорожкой, подбирайте вечерние платья по фигуре, которые подчеркнут ваши женственные формы. В таких исключительных случаях можно себе позволить глубокое декольте, открытые плечи и спину - они идеально подходят к дресс-коду “black tie” и выглядят сногсшибательно под любым углом зрения, что особенно важно для таких мероприятий. Конечно, в сопровождении любимых туфель, безупречной прически, макияжа и клатча.
Хотите выглядеть по скромному утонченно, но при этом сводить с ума? Тогда ваш выбор однозначно торжественный минимализм. Одной из самых известных почитательниц одежды в стиле минимализм Коко Шанель принадлежит знаменитое выражение «Элегантность не терпит излишеств». Посмотрите сами. Эти образы говорят об уверенности в себе, элегантности, и о том, что его обладательница знает, чего хочет от жизни.
Магазин женской одежды Monroe
Контакты: Садбарг, 2 этаж (ориентир магазин «Килк»)
Тел.: +992 907 87 87 58
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Рустам2
Азия Плюс, это что? ваша контрибуция в борьбе против хиджаба? )))