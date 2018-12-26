Таджикских художников, занимающихся современным искусством можно сосчитать по пальцам: пятеро в стране, одна художница за рубежом. Тем не менее, когда они показывают свои работы, по коже бегут мурашки и в горле стоит ком.
Кажется, ни в театрах, ни в кинотеатрах, ни на выставках классического искусства в нашей стране такие яркие эмоции трудно не найти.
Впрочем, судите сами.
Современное искусство в Таджикистане – это пять художников, которые работают в стране, еще одна художница – за рубежом; при этом десятки успешных проектов, которые, несмотря ни на что, удалось реализовать. Несколько лет назад художников было больше, современное искусство в Таджикистане было на подъеме - проводились акции, обучалась молодежь, искусство даже пыталось выходить в народ. Но потом все пошло на спад - люди разъехались, талантливые слушатели оставили искусство, чтобы зарабатывать на жизнь более обыденным способом.
Дело в том, что финансовая поддержка, которую оказывали международные организации современному искусству Таджикистана, закончилась, а встать на ноги самостоятельно оно не успело. Вот и осталось у нас всего пять художников – Джамшед Холиков, Алексей Румянцев, Алла Румянцева, Бахром Исматов, Мурод Шарипов и еще одна художница – Сураё Туйчиева, которая за рубежом. Они вшестером и развивают современное искусство в нашей стране, и ведь есть на что посмотреть.
Современное искусство (contemporary art; в 1990-х годах в ходу был перевод «актуальное искусство») — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века. Это термин исторически укорененный — им обозначается передовое искусство со времени окончания Второй мировой войны до настоящего. Оно генетически связано с искусством авангарда или — шире — модернизма, но представляет собой новый виток изобразительных языков, с акцентом на собственно языковые модели (что свойственно и всем прочим видам культуры и формам знания в этот период). Оно включает в себя все больший спектр техник, обусловленный как развитием технологий, так и познанием человеком собственного тела и своего места в мире. Тематический спектр современного искусства безгранично широк, оно реагирует на любые проявления человеческой деятельности.
- Назовите мне, пожалуйста, три значимые работы современных художников в Таджикистане.
Алла Румянцева: Думаю, что наше с мужем (Алла и Алексей работают в творческом тандеме – прим.авт.) достижение – это работа «Стена», которая выставлялась в старейшем аукционном доме Лондона Sotheby's. Впервые такое нестандартное произведение искусства было выставлено здесь, и как нам сказала куратор, что, как минимум, мы попали в историю Sotheby's со своей работой. Это была настоящая стена, которая выкладывается из кирпичей, только вместо цемента - национальные ткани. Смысл работы в том, что мигранты из Таджикистана уезжают в Россию, работают там на стройках и закатывают в эти стены свою идентичность, возвращаясь домой совсем другими людьми.
Джамшед Холиков: Значимой работой считается и проект «Остановки», с которым я выезжал на Венецианское биеннале.
Это фотопроект, над которым я работал в течение нескольких лет, снял порядка 300 фотографий разных остановок в странах Центральной Азии. В свое время каждая автобусная остановка имела свой характер, это не случайно, ведь их строили вместе люди разных национальностей, которые жили в одной стране. Распалась страна, ушла эпоха, остались ее молчаливые символы – остановки. Впервые я выставил этот проект в Кыргызстане, он всем очень понравился и после Бишкека «Остановки» участвовали еще в нескольких крупных выставках – во французском Лилле, Венеции, в Тайване и на многих других площадках и везде она вызывала большой интерес.
Еще наиболее значимыми работами современного искусства в Таджикистане, на мой взгляд, являются два видео-арта – «Я встретил девушку» Аллы Румянцевой и «Поколение next» Сураё Туйчиевой.
Алла Румянцева: Сураё сняла действительно потрясающий фильм! Это четырехминутный рассказ о трансформации женщины. В кадре девушка с пионерским галстуком на плечах, который сначала она завязывает, как косынку, затем надвигает на лоб, постепенно превращая его в хиджаб, а потом в никаб. Последний кадр – пустой стул, девушки нет.
Джамшед Холиков: Сураё делала этот фильм по типу видео-инструкций о том, как правильно надевать хиджаб или никаб. С помощью этого приема она смогла показать недавнюю историю от советского времени до наших дней. Фильм имел большой успех.
Алла Румянцева: Что касается моего видео-арта «Я встретил девушку», то это была такая идея: взять фильм «Я встретил девушку» и переосмыслить его. То есть в нем затронута актуальная тема - самореализация женщин.
И если фильм 1957 года дает женщинам шанс исполнить свою мечту, то сегодняшняя реальность – чаще такой возможности не дает. Мы вырезали куски из фильма, в которых говорится о самореализации женщины, а потом я взяла камеру, вышла на улицу и стала спрашивать у обычных женщин о том, была ли у них мечта, и исполнилась ли она. И большая часть из них сказала, что мечта была, но не исполнилась.
«Таджикское современное искусство слишком лиричное»
- На какую аудиторию вы рассчитываете? И как она вас принимает?
Алла Румянцева: У нас с этим проблема, на самом деле.
Джамшед Холиков: Мы проводим мастер-классы для художественных училищ, они смотрят, им нравится, говорят, мол, как здорово. Современное искусство ведь все закодировано, и наша задача не преподносить зрителю его на блюдечке, а чтобы он мог сам его понять.
- Но для этого же нужна подготовка.
Джамшед Холиков: Не обязательно. У меня часто бывают споры на эту тему. Куратор из Казахстана однажды сказала мне, что не понимает таджикское современное искусство, потому что оно слишком лиричное. И я ей ответил: «А может это не случайно? Может потому что таджики сами по себе лиричный и поэтичный народ?». Ну, на самом деле: современное искусство европейцев замешано на шоке, на крови, у россиян современное искусство интерпретируется через депрессию или иронию. А каким быть современному искусству в Таджикистане, если у нас в крови поэзия?
Алла Румянцева: Кстати в Бишкеке однажды нам сказали, мол, у вас искусство от сохи, что вижу, то и пою.
Джамшед Холиков: Но в любом случае, когда мы выезжаем, нас везде хорошо принимают, находится своя аудитория, которая находит смыслы, любит нас.
Концепт работы «Пальмира», Алексей Румянцев:
«Боевики ДАИШ уничтожают памятники древности Пальмиры. Наибольшее ожесточение у них вызывают изображения людей. Это ставит их на один уровень с фашистами. Как в далеком 1936 году фраза «Над всей Испанией безоблачное небо» была командой к бомбардировке Испании фашистами, так и фраза «Над всей Пальмирой безоблачное небо» звучит, как предупреждение об опасности - и все персонажи с персидских миниатюр бежали, чтобы не быть уничтоженными».
- Это «везде», а в Таджикистане, как здесь к вам относится публика, и где она может посмотреть на ваши работы?
Джамшед Холиков: Ну, кроме, как в нашем центре (ресурсный центр Душанбе Арт Граунд – прим.авт.) – сейчас нигде.
- А почему? На мой взгляд, вы вообще самые актуальные в Таджикистане. Почему вас нет, например, в Национальном музее?
Джамшед Холиков: У нас были попытки вторгнуться в музейное пространство, пытались сделать специальный раздел. Когда музей был на старом месте, на Айни у нас там была экспозиция, для которой мы специально купили телевизоры, распечатали фотографии, всё передали. Но в новом здании музея нас нет.
- Но почему?
Джамшед Холиков: Там другое пространство, там нужен экспозиционист, который оформит его. Но, конечно, музей должен сам захотеть такой раздел. Но чаще люди думают, что современное искусство всегда успеют купить, а вот классическое – нет.
- То есть вы вообще не рискуете выставлять свои работы в массы?
Джамшед Холиков: Мы могли бы. Но кому это интересно и где это проводить… Хотя несколько лет назад у нас была акция, во время которой мы выставили свои работы на третьем этаже ЦУМа, это был успешный проект – обычные люди смотрели наши работы, их смысл им объясняли волонтеры и людям нравилось. Но сейчас у нас нет никакой поддержки, так что проводить что-то подобное мы не можем.
- Кстати, а нужно аудитории объяснять идею работы современного художника?
Алла Румянцева: До сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Эксперты всё время спорят и до сих пор не пришли к единому мнению о том, нужны ли культурные посредники или нет. Должен зритель сам находить смысл или ему стоит его передавать.
Джамшед Холиков: Хотя на международных выставках в каталогах всегда есть описание работы, в котором расписан концепт.
«Если художник неискренен, то никакого искусства не получится»
- А есть ли у вас ученики, последователи?
Джамшед Холиков: Очень многие люди, которые занимались современным искусством, уехали из страны. На современном искусстве не заработаешь, к сожалению, поэтому люди вынуждены бросать это занятие и работать. Мы проводили очень много образовательных программ, но, к сожалению, мало кто остается в искусстве в Таджикистане. Может быть, кто-то продолжает заниматься искусством и после переезда, но пока громких таджикистанских имен современных художников из-за рубежа не слышно.
Алла Румянцева: У нас есть один парень, он сейчас работает на стройке в Москве, и пока он мне еще пишет, рассказывает, что работает шесть дней в неделю, а по воскресеньям ходит и делает съемки, записывает истории людей, он старается делать видео-арт. Этот мальчик закончил мастер-класс при нашем центре, и я думала, что большой город его поглотит, и он обо всем забудет, но пока этого не произошло. Сознание у людей меняется после знакомства с современным искусством. Плюс, мне кажется, что мы иногда недооцениваем нашего зрителя.
Фотографии из серии «Остановки», Джамшед Холиков
Например, в начале декабря у нас начался проект «Модальности-3», во время которого мы ведем своих слушателей к тому, чтобы они создали свои проекты. Для того, чтобы найти участников, я ходила по вузам, общалась с молодежью. Вы знаете, они все чем-нибудь увлекаются: рисуют, снимают, делают видео, пишут стихи. Я была очень приятно удивлена, хорошая молодежь у нас.
- Джамшед сказал, что на современном искусстве не заработаешь. Но это в Таджикистане. А как в других странах?
Джамшед Холиков: И за рубежом бывает так. Люди занимаются этим в свободное время. Один мой знакомый работает в СТО, 8 месяцев работает, 3 месяца занимается современным искусством, создает работы. Правда, в Кыргызстане и Казахстане развитие современного искусства поддерживается правительством. Например, Нурсултан Назарбаев оплатил большой павильон в Южной Корее, в нем выставляются казахстанские художники. У соседей даже школы современного искусства есть, в которых обучение платное. Есть, конечно, бесплатные школы, но есть и платные.
- И вот такой вопрос: объясните мне, пожалуйста, чем современное искусство отличается от несовременного? Есть какие-то критерии?
Джамшед Холиков: Это еще один сложный вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа.
Алла Румянцева: Ну, я могу сказать, чем отличается видео-арт от обычного кинематографа: у классического фильма есть завязка, есть развязка, сюжет к чему-то придет, видео-арт не работает по таким правилам.
Например, Билл Виола – это художник, классик в видео-арте, с которого стоит начинать, если вы никогда не сталкивались с этим направлением, потому что его все понимают, так вот он сравнивает видео-арт с плодом, который вы просто можете увидеть и сорвать.
Это искусство не требует предварительной подготовки, и задача художника заключается в том, чтобы увидеть то, чего не видят другие люди и показать это им. У современного искусства границы гораздо шире, и еще оно очень искреннее. Если художник неискренен, то никакого искусства не получится. Нужно быть предельно честным, чтобы твоя работа зацепила.
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