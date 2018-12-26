Президент страны призвал чиновников верно служить народу, так как власть принадлежит народу.
“Поэтому каждый из нас – руководителей всех государственных структур и органов и все государственные служащие должны верно служить народу, а не народ нам”, - заявил он.
Эмомали Рахмон обязал всех членов правительства, депутатов парламента, руководителей всех государственных структур и органов, председателей областей, городов и районов, государственных служащих всегда помнить об этом.
Он подчеркнул, что только самоотверженные усилия, чувство ответственности перед народом и Родиной, созидательные начинания и инициативы могут приблизить нас к намеченным целям.
Президент также напомнил, что в 2021 году мы будем праздновать 30-летие Государственной независимости, и для достойной встречи этого национального праздника запланировано много работ по благоустройству и процветанию страны.
“Мы должны быть инициативными и мобилизовать все свои силы и старания, знания и опыт, организаторские способности на напутствие славного народа Таджикистана и каждого патриотически настроенного члена общества на благоустройство Родины”, - заключил он.
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Кулли ахбор
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оыкпрч3
Так они и служат за оплату, которую назначают народу сами. А если они не будут служить народу, то что тогда? Надо отсекать взяточников от народа с помощью "Единых окон" ПОВСЕМЕСТНО! И ввести строгую ответственность за сроки исполнения. Индустриализация, ёпт!
Бахриддин4
Не призывать, а обязывать и наказывать за невыполнения, а не в шахматы играть с перестановками...
Эта новость пустышка
Alibek5
Надеемся на этом !
Ашаван6
Ну очень дорогие и дорогостоящие слуги народа!!!!